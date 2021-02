A Illa hará un cribado en la plantilla de oficinas del Concello tras un positivo

El Concello de A Illa realizará un cribado entre el personal de oficinas, tras detectarse un positivo. El trabajador en cuestión comenzó a notarse ligeramente mal el miércoles pasado y, desde entonces, no acude a su puesto. Tras confirmarse el contagio, el gobierno local decidió realizar test a todos los que trabajan codo con codo con el afectado. Las pruebas se llevarán a cabo hoy, aprovechando que es festivo en la localidad, mientras que mañana esperan abrir “con total normalidad”, explica el edil Luis Arosa, salvo que los resultados de las PCR indiquen lo contrario.





La evolución en el municipio sigue siendo positiva. Tras una nueva alta, A Illa cuenta ahora con quince casos activos y ya superó el tramo de riesgo máximo.





En el resto de la comarca de O Salnés, hay una bajada generalizada salvo en Cambados, donde suben en cinco los casos y son ya 68; y en Meaño y Vilanova, que suman uno más cada uno y cuentan con 35 y 36 respectivamente; Vilagarcía lidera el descenso de casos, con nueve menos y un total de 144; seguido de Sanxenxo, que baja cinco y tiene 109; En Ribadumia, son 16 los vecinos contagiados, cuatro menos que el día anterior y Meis y O Grove reducen en dos los casos, sumando 38 y 31 respectivamente.





En la comarca de Ulla- Umia, donde los datos de los que se dispone es de los positivos detectados en las últimas dos semanas, el descenso es la tónica en la mayor parte de los concellos. Lidera el descenso Valga, con cinco menos y un total de 23; seguida de Caldas, con 42 positivos, tres menos que el día anterior; Cuntis y Moraña logran descender en un caso y suman 21 y 12, respectivamente; mientras que Cesures se mantiene en 24 y Portas en 10 y Catoira rompe la tendencia, con cuatro casos más que suman ya un total de 17..





En O Barbanza, el descenso es en todos los concellos, siendo mayor en A Pobra, que tiene cinco casos menos y un total de 13; mientras que Boiro y Rianxo restan dos positivos y tienen 13 y 16 y en Ribeira son 60 los casos, uno menos que el domingo.





Subida en la UCI

Aunque en los hospitales también se detecta mejoría, la situación sigue siendo preocupante, especialmente en Cuidados Intensivos, donde incluso sube ligeramente la ocupación con respecto a la jornada anterior. Así, en el área de Pontevedra- O Salnés, hay 83 hospitalizados en planta, de los cuales tres están en el centro comarcal, mientras que en las UCI hay 22 ingresos, uno más que el domingo. En Santiago- O Barbanza, los hospitalizados son 105 y 36 están en la UCI. La peor parte es el fallecimiento, en las últimas horas, de una vecina de A Illa de 68 años que tenía covid.





Restricciones

El comité clínico no dejó una situación muy diferente a la ya vigente, salvo la recuperación del horario normal en el comercio. El esperado alivio de las restricciones la hostelería no llegó, y en el sector se plantean recurrir a los tribunales. Ya hay iniciativas similares a nivel provincial y en Vilagarcía esperan a que la medida entre en vigor y se publique para valorar, junto a otros afectados del conjunto de Galicia, las acciones judiciales a llevar a cabo. Ricardo Santamaría, portavoz del sector en Vilagarcía, lamenta que a día de hoy no se sabe nada de la línea de ayudas tras el cierre de enero, el que todavía sigue en vigor. Más que ayudas, en el sector lo entienden como indemnizaciones. “Si nos cierran, nos tienen que indemnizar”, razona Santamaría. En la comarca de O Barbanza, alrededor de 250 establecimientos junto a los de otros tres municipios de su entorno se unen para estudiar la presentación de una demanda colectiva para reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios.









Asimismo, la Asociación de Empresarios de Ribeira y el Concello acordaron dotar de mayor seguridad a la hostelería, destinando a la vigilancia de normas una patrulla covid, compuesta por dos policías locales o un policía y un auxiliar. La Policía Local de Boiro, por su parte, informa de que impuso 20 sanciones durante la última semana por incumplimiento de las restricciones.