El BNG propone retirar el nombre a la Avenida Miguel Rodríguez Bautista

La polémica vuelve a estar servida en Ribeira. Un lustro después de que los grupos municipales del BNG, PSOE y Ciudadanos presentaron y defendieron una iniciativa para solicitar, entre otras cuestiones, la retirada del nombre de la Avenida Miguel Rodríguez Bautista y su sustitución por el de Avenida Xosé Neira Vilas, ahora es la formación frentista la que vuelve a intentarlo en solitario para que se retire esa placa y se cambie por otra nomenclatura, para la que se propone, además de la ya expuesta en marzo de 2016, otra como Avenida Heroínas de Sálvora -ya tienen su nombre en una plaza frente al nuevo apeadero de autobuses- o bien cualquier otro nombre que suscite el consenso de los grupos que integran la corporación municipal.





La formación nacionalista recurre entre su argumentación para la retirada de la denominación actual de la avenida que discurre entre la Rúa Lepanto y la Praza do Centenario al obligado cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y las recomendaciones de la ONU de 2013 y 2014 emplazando a las administraciones a retirar toda la simbología que ensalza el franquismo, además de puntualizar que el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad en julio de 2016 una declaración institucional para “eliminar as denominacións e referencias franquistas das rúas e edificios públicos”. El BNG expone que las demandas de “xustiza, verdade e reparación” por parte de las asociaciones de víctimas no estarán suficientemente atendidas mientras la simbología franquista siga presente en el espacio urbano. En este sentido, señala que aún persisten en la actualidad nombres de calles, placas conmemorativas y nombramientos de hijos adoptivos y predilectos “que celebran a memoria de cargos franquistas en distintos lugares do país”.





El portavoz del BNG ribeirense señala que, teniendo en cuenta esos motivos, el hecho de que se mantenga una avenida dedicada a Miguel Rodríguez Bautista, que fue alcalde durante 18 años en periodo franquista, precisando que fueron los “máis duros e represivos da ditadura, cando moitos compatriotas estaban encarcerados, fuxidos ou mesmo forzados ao exilio”, no deja de ser, a su juicio, “unha intolerable inxustiza e un despropósito democrático”.





Xosé Vázquez Cobas señala que Rodríguez Bautista fue un alcalde “posto a dedo” por las autoridades franquistas y que asumió en su integridad la función del “xefe do partido único fascista, responsable de miles de paseados entre os nosos compatriotas”. Los nacionalistas ribeirenses sostienen que Miguel Rodríguez Bautista fue una persona que no sólo desempeñó de buen grado el puesto de máxima autoridad franquista en Ribeira, “senón que, ademais, buscou o ascenso social a través do partido fascista, converténdose ao longo de tres mandatos (1949-1959) nun procurador en Cortes, e que asumiu cargos en tódalas esferas (local, provincial e estatal), reafirmando deste xeito o seu compromiso coa ditadura”.





Como ya sucedió hace cinco años, el BNG solicita también la retirada del nombre de la Rúa Diego Delicado y su cambio por el de Praza de Vigo. Cobas precisó que fue el propio Miguel Rodríguez Bautista el que, por motivos personales, movió los hilos para conseguir que esa persona, sin ascendencia social ninguna con Ribeira, consiguiera que su nombre figurase en una calle de la ciudad. E, igualmente, vuelve a demandar las anulaciones de los acuerdos plenarios adoptados en la sesión del 19 de julio de 1952, en un mandato de Rodríguez Bautista, y que supusieron los nombramientos de Fernando Suárez Tangil, Conde de Vallellano, y del subsecretario José María Rivera de Aguilar como hijos adoptivos. El BNG advierte que esos acuerdos deberán realizarse antes del 30 de junio y que así darán por cumplida la Ley de Memoria Histórica en el Concello ribeirense.