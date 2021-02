El ISM solicita licencia para la largamente esperada reforma de la Casa do Mar de Cambados

Por fin. La reforma y reparación de la Casa do Mar de Cambados podría ser una realidad en este 2021, después de años de denuncias de los jubilados y otros usuarios de la instalación que, como los trabajadores de las dependencias, sufren sus humedades y demás problemas.





El Concello confirmó ayer que ha recibido solicitud de licencia de obra por parte del Instituto Social de la Marina (ISM), que se compromete a iniciar la obra en 2021 y terminarla en tres meses desde que arranque. Todo con una inversión que será finalmente de 284.511,91 euros.





Trabajos previstos

Se deberá trabajar en los accesos, cubierta, carpinterías de aluminio y fontanería, recordaban ayer desde el Ayuntamiento. En la propia memoria del proyecto, el ISM refiere que “o edificio presenta un gran deterioro tanto na cuberta de tella como na carpintería exterior de aluminio, tamén require unha acción no subministro de auga potable”. Igualmente, se actuará en la recogida de lluvia, por lo que tienen previsto “para non saturar a rede municipal de augas pluviais, a evacuación das augas pluviais do edificio ao beirarrúa do contorno perimetral”.





Según el mismo documento, en la medida de lo posible la ejecución de las obras no limitaría el trabajo del personal del edificio, por lo que no se prevé el traslado de las plantillas.





En tramitación

Recibida la solicitud de permiso, el Concello se puso ya manos a la obra para darle salida cuanto antes. El edil de Urbanismo, Xurxo Charlín, indica que ya están tramitando la licencia, mientras que Tino Cordal mostró su “satisfacción” por que la reforma “poida ser unha realidade neste ano, xa que o edificio ten un grande deterioro”. Recordó que esta reivindicación desde Cambados había llegado incluso al Congreso.