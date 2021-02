Vecinos y empresarios rechazan la retirada del nombre de Avenida Miguel Rodríguez Bautista

La propuesta del BNG ribeirense de retirarle el nombre a la Avenida Miguel Rodríguez Bautista no ha sentado nada bien entre los vecinos y dueños de negocios ubicados a ambas márgenes de ese céntrico vial, que es uno de los más importantes de entrada y salida de la ciudad. Ana Estévez, propietaria de la tienda Deportes Estévez, indicó que de llevarse a efecto ese cambio le causaría importantes trastornos y gastos. Añadió que la calle lleva el nombre de un personaje, del que escuchó hablar muy bien por lo que hizo por la ciudad, y que aunque se le retire esa nomenclatura va a seguir ahí, “pues es historia”, subrayó, para seguidamente exclamar “¡qué culpa tuvo de nacer, vivir y gobernar en la dictadura!”.





Francisco Pérez, de Electrodomésticos Cenor, declaró estar totalmente en contra de la iniciativa, pues no ve motivo para cambiar el nombre. Afirma que si sale adelante esa propuesta le va a causar grandes trastornos, en gastos y trámites administrativos. “Hay otras prioridades en Ribeira y lo que están planteando es algo superfluo. Nos indigna que no se preocupen por las verdaderas necesidades del pueblo”, matizó. De igual modo, se refirió a que Miguel Rodríguez Bautista “hizo grandes obras y fue un buen alcalde y mejor persona”. Las propietarias de una asesoría indicaron que no son partidarias de que le quiten el nombre actual a la avenida, pues “si están ahí es para que se les recuerde”. De todos modos, coincidieron en que tendrán que adaptarse si se cambia. Álvaro Docampo, de Frigoríficos Docampo, manifestó que “nos fastidiaría” que cambiasen el nombre, pero prefiere no posicionarse. Alicia González, de Deportes Alia, coincide con otros empresarios en que los nombres de las calles están para que se recuerde a esas personas y piensa que Ribeira tiene otras prioridades que atender.





Entre los vecinos hubo quienes afirmaron que Rodríguez Bautista “dejó un recuerdo entrañable en la gente de su tiempo” y otro dijo de él que pasó a la historia como “una figura esencial en la modernización de Ribeira”, impulsando obras importantes. Otra residente manifestó que ejerció de alcalde “con justicia e igualdad”, gobernando para todos por igual, y que se ganó el cariño de los vecinos.





Preguntados por esa cuestión los dos partidos mayoritarios en la corporación municipal, el PP -en 2016 votó en contra de una propuesta igual- dijo que por el momento no se va a manifestar. El PBBI indicó que en la moción no aprecia que el pueblo de Ribeira demande ese cambio. Sostiene que su grupo ve prioritarios otros temas que preocupan de verdad a los ribeirenses, y que no tienen que ver con polémicas estériles sobre si el nombre de la ciudad es con “b” o “v” o cuales son los festivos locales. “Los vecinos nos eligieron para solucionar problemas y no para crearlos”, declaró su portavoz, Vicente Mariño. Añadió que los ribeirenses de la época recuerdan a Rodríguez Bautista como persona apreciada, a la que incluso le levantaron un monumento en el cementerio a través de una suscripción popular. “Fue autor de grandes logros que beneficiaron a Ribeira”, concluyó el líder del PBBI.