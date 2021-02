Curtas se acerca orgulloso al medio siglo de vida con una edición de nueve días en octubre

La agenda cultural tiene ya una cita imprescindible en otoño. Se trata de Curtas, festival do imaxinario, que llega a su IL edición con una programación de nueve días en el que el terror, la fantasía y los thrillers más intrigantes se darán la mano.





Por el momento, la organización no da muchos detalles sobre uno de los eventos más esperados por los cinéfilos vilagarcianos. Desde hace unos años, el festival se orienta hacia lo fantástico y prometen una amplia selección de largometrajes y cortometrajes de este género.





“Curtas, o festival de cine fantástico de maior dimensión en Galicia, voltará a apostar polo formato presencial, verdadera esencia do evento, tendo en conta a situación sanitaria do momento e tomando as medidas oportunas para garantir a seguridade de todos. A banda deseñada, a literatura e outras formas de expresión artística, ademáis de convidados de primeiro orde formarán parte unha vez máis dunha programación fantástica”, explican desde la organización. La cita se llevará a cabo la semana del 22 al 31 de octubre y cuenta con la colaboración de la Concellería de Cultura.





Varias secciones

El plazo para presentar trabajos a esta nueva edición de Curtas se abrirá el próximo miércoles, 24 de febrero, para la competición en las diferentes secciones del concurso. Las plataformas de envío de obras y las bases del certamen se pueden consultar en la página web del festival, curtas.org. Además, durante los próximos meses la organización irá desvelando los diferentes invitados y la programación del festival a través de esta misma página.





Los fans del evento también deberán permanecer muy atento a los detalles que se irán desvelando a través de sus redes sociales. Curtas calienta motores para la que será su última edición... antes de los cincuenta.