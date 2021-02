Cuntis anuncia la instalación de una empresa del aluminio en A Ran con una inversión de 15 millones

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, anunció este fin de semana el compromiso por parte de una “importante empresa do sector do aluminio” para instalarse en el área industrial de A Ran. La inversión prevista por la mercantil para la instalación será de unos quince millones de euros, con una ocupación aproximada de suelo de 36.000 metros cuadrados.





El regidor indicó que desde el Concello y Zona Franca “levamos meses traballando para que esta firma dea o paso de iniciar a súa actividade no parque empresarial”. Por su parte, desde Suelo Empresarial del Atlático (SEA), su gerente, Beatriz Sestayo, declaró que la entidad dependiente del Ministerio de Transporte trabaja también de “forma intensa” en el estudio de viabilidad “coa mellor das vontades, sempre que os custos que resulten do estudo sexan asumibles para a sociedade pública”. Este análisis está “practicamente concluida e a piques de ser entregada”, puntualizaron desde el Concello.





Cerca del 50 % de la superficie de la fase I de este suelo industrial podría estar ocupado en breve plazo





Apoyo

Campos subrayó el “apoio recibido” en este proceso “dende o primeiro momento” por parte de la Zona Franca y de su gerente David Regades. “Quero agradecerlle á Zona Franca o esforzo que está realizando e as xestións efectuadas xunto co Concello e SEA para que esta industria se instale brindándolle o apoio económico financeiro necesario”. “Para o Concello de Cuntis”, añade el primer edil, “este investimento suporá un antes e un despois no proceso de desenvolvemento industrial”.





Más empresas

A mayores, el alcalde también aseguró que hay más impresas interesadas por asentarse en A Ran. “Xa hai outras cinco empresas que tramitaron o seu documento de reserva inicial de chan industrial e, polo tanto, case o cincuenta por cento da superficie desta fase 1 podería estar pronto ocupada”.





Justamente, el desarrollo de esta fase es considerada por Campos como “vital para que este tipo de empresas poidan asentarse en Cuntis”, en una zona industrial con “magníficas conexións”, “a só sete quilómetros da AP-9”, bien enlazado “cos portos exteriores” y próximo a la N-640, “que é a estrada que vertebra toda Galicia, con magníficos accesos a Santiago e á zona norte da provincia de Pontevedra”, destaca el líder del ejecutivo municipal. Un polígono para el que, además, la Diputación también inyectó una importante inversión, con 600.000 euros para el arreglo del vial principal, recordó estos días el equipo de gobierno.





El Concello de Cuntis agradece la colaboración a SEA, Zona Franca y a la Diputación de Pontevedra





Más detalles

El proyecto cuenta con una superficie de 325.635 metros cuadrados, en la que se prevé una inversión aproximada por parte del Ayuntamiento cinco millones de euros, entre expropiaciones y costes de urbanización.





A esta cantidad aún habría que sumar los “quince millóns previstos pola empresa, o que significa un investimento duns vinte millóns, unha cantidade moi importante para Cuntis”, valoran desde la entidad local.





Reunión telmática

Técnicos de SEA y su gerente se reunieron de forma telemática esta semana con el alcalde cuntiense, para avanzar en el citado estudio de viabilidad. “O obxectivo é avaliar de xeito preciso os custes e posibilidades de execución desta área industrial. Por este motivo, SEA ten encargado un estudo de viabilidade que se dará a coñecer proximamente”, concretan.