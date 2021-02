El PSOE de Sanxenxo critica la propuesta “engañosa” para la reorganización de Emerxencias

El grupo municipal del PSOE manifiesta su “total oposición” a la propuesta del gobierno de Telmo Martín para la reorganización del Servizo de Emerxencias de Sanxenxo, por considerarla “engañosa”. La portavoz socialista, Ainhoa Fervenza, señala que “a reacción das xentes de Sanxenxo foi tan negativa que uns días despois a Telmo non lle quedou máis remedio que recuar”, y explica que “agora cambiou o discurso e parece que está de acordo con manter tanto o turno de noite coma os 18 efectivos. Pero como todo o que di Telmo, esta afirmación ten trampa, xa que o que realmente propón é que 6 traballadores sexan trasladados a outro servizo, ou, o que ven sendo o mesmo, que 12 efectivos asuman o traballo de 18”.





“O noso Servizo de Emerxencias da cobertura aos concellos de Poio, O Grove, Meaño e Sanxenxo, que en total suman unha poboación fixa superior aos 50.000 habitantes, que chega case a 200.000 no verán. Se queremos coidar a calidade do servizo e dar unha correcta cobertura á nosa veciñanza necesitamos a todos os operarios; aos 18 máis todos os extras estivais que teña a ben enviar a Xunta”, apunta Fervenza, que hace una comparativa con el servicio de bomberos de Pontevedra-Marín, que “contan con 40 efectivos para algo máis de 100.000 veciños”. Por lo que incide en que “a Sanxenxo corresponderíalle 20 profesionais. O Servizo de Emerxencias tal e como o coñecemos é necesario todo o ano; proba disto é que á noite do temporal tiveron que facer 8 intervencións nocturnas”.





Así, la portavoz socialista advierte al regidor sanxenxo que “deixe de xogar co benestar da xente. Se necesita aforrar cartos, deixe de facer rotondas e de xogar aos avogados. O tempo e o estado das arcas municipais xa deixaron ben claro que non é o seu”, concluye Fervenza.