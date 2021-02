El gobierno defiende su Presupuesto y señala que está pensado para crear actividad económica

La portavoz del gobierno de Vilagarcía, Tania García, quiso responder ayer a las críticas y opiniones de los partidos de la oposición sobre el informe de Presupuestos para 2021 que se debate hoy en sesión plenaria a las cinco de la tarde. Hace tan solo unos días todos los partidos criticaban la “política de formigón” del gobierno Varela y la portavoz socialista ha querido salir al paso. “O que a oposición chama formigón xera actividade económica a través da construción”, explicó. De hecho aclaró que “os préstamos, tal e como indica a lei vixente, só os podemos pedir para obras e construcións, non para axudas directas a comerciantes e hostaleiros nin para axudas de emerxencias porque a lexislación non o permite”. Por ello que, argumentó, “está moi ben facer oposición, pero hai que facelo dunha maneira responsable”.





García también defendió la inversión en el área de Persoas Maiores. “Redúcese o orzamento porque hai actividades que non se van a poder realizar como é a romaría que se facía en Fexdega ou as excursións. De poder facerse sacaríanse as partidas de donde fose”, matizó. La socialista reconoció que ha sido “moi complicado” realizar el documento económico porque la pandemia y sus consecuencias económicas ha obligado al gobierno a “axustar todo moito”. Aún así defendió el aumento en el gasto social para las personas más vulnerables, en Axuda no Fogar, en teleasistencia, en Axudas de Emerxencia y en becas para estudiantes entre otros. En este último apartado con 19.000 euros más respecto a la anualidad anterior.





García también señaló que “pese a ter que afrontar gastos extra como os máis de 100.000 euros para limpeza a consecuencia da Covid reservamos unha partida de 200.000 euros en axudas directas para comercio e hostelería” y recordó que “fomos a primeira administración en dar axudas directas a estes sectores moi afectados”.





La portavoz socialista criticó no solo el rechazo que hoy la oposición dará al Presupuesto, sino también que se use “sempre o cliché do formigón cando cremos que hai que facer obra para que a actividade económica se recupere”.