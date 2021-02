Es el cuento de Pasapalabra y el lobo

Con algunas acciones de márketing pasa que no se sabe si son geniales o el principio del fin. Antena 3 alimentó durante dos semanas las ilusiones de los españoles de que Pablo se llevase el bote de “Pasapalabra” con unas imágenes en las que solo se veía al concursante tembloroso a falta de una letra para completar El Rosco. Nuestra imaginación y, sobre todo, nuestras ganas, hacían en resto. Pero no, no era el día. Consiguieron enganchar a miles de espectadores, pero puede que solo esta vez. Con lo mal que ha sentado la maniobra, igual les pasa como a Pedro y el lobo.