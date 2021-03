El PSOE desvela que Maneiro acordó con los exoperarios del GES una indemnización de 174.564 euros

El PSOE de Valga desvela que el pasado mes de diciembre el gobierno local de José María Bello Maneiro firmó la orden de pago de más de 174.500 euros en concepto de indemnizaciones a ocho trabajadores del desaparecido GES de la localidad, después de que el Juzgado de lo Social de Pontevedra declarase nulo el despido. Esta firma se ejecutó, según afirman los socialistas capitaneados por María Ferreirós, tan solo tres meses después de que el primer edil anunciase que el fallo del Juzgado de lo Social sería recurrido ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Algo que, a juzgar por lo revelado ahora por el PSOE, parece que finalmente no se ha llevado a cabo. “O goberno local a pesar de anunciar a bombo e platillo que recorrería ante o Tribunal o fallo que declaraba nulos os despidos e obrigaba a readmitir aos membros do GES nunca chegou a levalo a cabo”, dice Ferreirós. La concejala socialista recuerda que “naquel mesmo momento o alcalde afirmaba que ‘non imos hipotecar o Concello porque unhas persoas pretendan ser bombeiros’” e incide en que “apenas catro meses despois o alcalde ten que tragarse as súas verbas e abonar unha cantidade superior a 174.000 euros que saen dunhas arcas municipais xa de por si comprometidas”.





Un conflicto intenso

Cabe recordar que el desmantelamiento del GES de Valga llevó al personal a protagonizar diversas movilizaciones y, como no, a defender su situación en los juzgados con el consiguiente fallo contrario a la decisión del gobierno municipal. El PSOE valgués apunta al respecto que “o goberno local desmantelou o servizo de emerxencias coa fin única de desfacerse duns traballadores que recamaban melloras laborais”. Critican además desde esta agrupación municipal que “despois de facer unha campaña de acoso e derribo contra os traballadores tanto na prensa como en radio -calificándoos de vagos, de facer política e de obrigarlles a facer turnos de un só profesional- a xustiza vén de quitarlle a razón”.





María Ferreirós apunta que “Bello Maneiro fixo desaparecer o GES de Valga. En ningún momento pensou nas consecuencias para os veciños nin para as arcas municipais. Os veciños son os verdadeiros afectados desta situación e por partida dobre, pois perderon un servizo de emerxencias que garantizaba unha acción rápida e eficaz e acabaron pagando dos seus impostos os máis de 174.000 euros”.





Según el PSOE fue el gobierno local el que a finales del año pasado llegó a un acuerdo con los extrabajadores del GES en lo que respecta a las indemnizaciones. Un acuerdo que, entienden los socialistas, debería ser público. Asegura que “se obrigou aos ex traballadores a firmar unha cláusula de confidencialidade”.