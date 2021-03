Meis llama a una concentración este viernes ante el “colapso” del ambulatorio de A Rochela

El mal funcionamiento de la sanidad pública vuelve a encender a la izquierda de Meis. El Concello, gobernado por el PSOE, y el BNG comunicaban ayer nuevas movilizaciones ante lo vivido este lunes en el centro de salud de A Rochela, que los nacionalistas califican de “colapso”. La situación, en la que “nin se quera se atendía ao teléfono”, coinciden los grupos, lleva por su parte al Ayuntamiento a publicar un bando en el que llama a la movilización ciudadana en una protesta “silenciosa”, este viernes, ante el mismo edificio sanitario.





El bando

La alcaldesa cita a los vecinos el viernes 5, entre las 13 y las 13:15 ante este centro de salud, en “concentración silenciosa” y “observando en todo momento as medidas de seguridade” anti-Covid, como la distancia interpersonal y mascarillas. No obstante, cree el gobierno local que la situación es ya insostenible.





Califican de “continua deixadez” el papel de la gerencia del área sanitaria en lo relativo a la “falla de persoal”, tanto médico como de administración y servicios. Situación que genera problemas “cando hai ausencias e estas non se cubren”, como este lunes en A Rochela, “que non había nin quen collese o teléfono”. Señala la regidora, Marta Giráldez, que reclamó ayer dos veces, después del último escrito, la semana pasada.





“Colapso”

En el BNG fueron aún más gráficos al describir escenas de este día 1: “Ringleiras de xente esperando unha hora de reloxo para que o atendera o administrativo, pois por teléfono era imposible contactar, con xente que acudía protestando despois de 157 chamadas” sin obtener respuesta. “Con outros pacientes desesperados, que intentaban que o administrativo lle resolvera dúbidas médicas”, “cun paciente cunha enfermidade crónica grave que ten que actualizar a medicación e danlle cita para facelo o 23 de marzo, vinte días de espera para unha cita de atención primaria”, denuncian. “Parece que non pode ir a peor, pero por desgraza si que pode”, valoran.





“A partir de hoxe (por ayer) xa non haberá dous médicos nese centro. Un dos facultativos colle vacacións e non van mandar quen o substitúa. Polo tanto, só se van atender urxencias. Inadmisíbel”, censuran. “O que ocorreu o 1 de marzo de 2021 en dito centro só se pode calificar de colapso. Co personal sanitario e administrativo ao límite”, añaden sobre lo sucedido el lunes.