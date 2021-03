Conoce todo sobre este electrodoméstico tan útil en el día a día







El lavavajillas es uno de los electrodomésticos más utilizados en todos los hogares por su gran utilidad: lavar la vajilla de una forma rápida, cómoda y sencilla. Lavar los platos, vasos y cubiertos a mano, para muchas personas, es algo que ya se quedó atrás.



Cada vez son más las personas que reconocen el tiempo que ahorran gracias a él y a otros pequeños electrodomésticos. Pero, ¿habías pensado alguna vez en la posibilidad de cocinar en el lavavajillas? Hoy, cocinar en un lavavajillas durante un lavado, es posible gracias al calor del mismo.



Consigue platos de alta cocina sin salir de casa



Esta revolucionaria idea surgió, en 2016, de la bloguera italiana y experta en cocina, Lisa Casali, muy conocida en el país y donde su libro "Cocinar con el lavavajillas" ha sido un verdadero éxito, así como en otros países gracias a su viralización por redes sociales. Si algo define a Casali es su pasión por la cocina y la conciencia ecológica.Consigue platos «dignos de un restaurante de alta cocina, con gustos y texturas que de ninguna manera se podrían obtener con técnicas de cocina tradicionales».



Continúa leyendo y descubre más sobre la técnica de cocción de bajo consumo de agua y energía, y reduce el impacto medioambiental con pequeños hábitos en tu día a día.





Descubre todas las ventajas de preparar alimentos en el lavavajillas



Aunque cocinar en el lavavajillas parezca una locura, hacerlo presenta multitud de beneficios para nuestros platos. Consigue comidas sabrosas de una forma cómoda, rápida y sencilla.



1. Cocción perfecta y platos sabrosos



¿Qué ventajas tiene cocer a una temperatura baja en este pequeño electrodoméstico? Cocinando en el lavavajillas se alcanza una temperatura constante y no excesiva, logando una cocción perfecta. De esta forma se consiguen potenciar los sabores y los aromas de los alimentos, y, además, es ecológico porque se ahorra energía. Asimismo, cocinar en el lavavajillas no produce olores. Después de preparar un plato exquisito no se quedará el olor impregnado en tu casa.





2. Cocción segura para la salud



Pero, ¿el lavavajillas calienta lo necesario para acabar con los patógenos que puedan transmitirse a través de los alimentos? ¿Es seguro cocinar en el lavavajillas? Esta forma de cocinar es totalmente segura, ya que los alimentos se introducen en el lavavajillas en recipientes herméticos que todos tenemos por casa (tarros de cristal o bolsas de conservación al vacío), por lo que no entran en contacto con el agua ni las pastillas de lavado.



Se recomienda poner los recipientes con comida en la parte superior del lavavajillas y la cantidad de tarros depende de la comida que quieras preparar. Preparar comida en el lavavajillas es muy intuitivo. ¡Todo es empezar!



Algunas personas se cuestionan si echarle jabón al lavavajillas mientras se lava y cocina. No debemos olvidarnos que estamos cocinando en el lavavajillas para, entre otras cosas, ahorrar energía. Por ello, introducir el jabón es esencial para cumplir con su función 2x1: lavar y cocer. El programa de lavado a elegir dependerá del tipo de comida que queramos preparar y del tipo de vajilla a lavar.



Muchas recetas de lavavajillas de la bloguera italiana, pionera en este movimiento de cocina sostenible, fueron sometidas a análisis de químicos para descartar cualquier riesgo para la salud, incluso llegaron a utilizar detergentes agresivos para el lavado. Por todo lo anterior, Lisa Casali defiende que la seguridad alimentaria de cocinar en el lavavajilla es total.





3. Ahorra tiempo y energía



Aprovecha el calor del ciclo de lavado y sácale el máximo partido a tu lavavajillas. Ahorra tiempo y energía en tu día a día. Haz un 2x1. Si tienes más dudas al respecto, en su libro "Cocinar con el lavavajillas" puedes encontrar muchas más indicaciones para aprender a cocinar como un verdadero chef.



Prueba el nuevo método de cocina de Lisa Casali y cocina mucho más sano. Consigue platos más sabrosos y ahorra tiempo y energía. Dale al botón y ¡a esperar!



5 ideas de recetas para cocinar con el lavavajillas



Si te animas con esta técnica de cocina que se ha hecho viral en los últimos meses a través de las redes sociales, te dejamos algunos de los platos para cocinar con el lavavajillas que propone la bloguera Lisa Casali en su libro:



1. Salmón al lavavajillas

2. Mousse de manzana con cítricos

3. Pisto de verduras

4. Compota de fresas y merengue

5. Bocaditos de pollo con lima y jengibre



¿Con qué receta te quedas? Elige entre las anteriores 5 ideas o crea la tuya propia. Sorprende a tus invitados y sé un gran anfitrión. Vive una experiencia gastronómica única y mima tu paladar a la vez que proteges a nuestro planeta. ¡Todo son ventajas con la cocina revolucionaria y ecológica de Lisa Casali! Lo que empezó siendo una locura ha acabado siendo un verdadero descubrimiento.



Foto de portada: My Little Kitchen