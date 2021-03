La Xunta compromete su apoyo para impulsar la nueva escuela taller de grabado en Ribeira

“Este ano daremos un paso máis coa nova Escola Taller do Museo do Gravado de Artes”. Con estas palabras, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, anunció un refuerzo en el apoyo que la Xunta presta a dicha institución emplazada en dicha parroquia de Ribeira, dándole un impulso a esa acción para complementar la formación del alumnado de Bellas Artes y los estudiosos del grabado, con cursos de iniciación y profesionalización, así como reforzar su Biblioteca Ilustrada, de la que precisó que es “tremendamente especializada” y “das mellores do mundo”. Con ese respaldo, la Xunta dará respuesta a una demanda de ese centro museístico.





Así lo declaró ayer Román Rodríguez durante la inauguración de la exposición en homenaje al ilustrador aguiñense Manuel Ayaso, y alabó la labor del Museo do Gravado por reunir en esa colección 110 grabados de este autor inspirados en la obra de Franz Kafka “demostrando o papel que os museos teñen na difusión da nosa cultura”. Además, puso en valor la obra de Ayaso, del que dijo que es “un referente fóra das nosas fronteiras sen renunciar en ningún momento ás súas orixes galegas”, y recordó su proyección internacional que, a lo largo de su extensa carrera, hizo que sus trabajos se expusiesen en países como México, Italia o diferentes partes dos Estados Unidos, pero “agora temos a sorte de poder gozar do seu arte na súa casa”, añadió. La referida exposición puede verse hasta el 5 de mayo en dos de las salas do Museo do Gravado, y se completa con la edición limitada de 26 ejemplares de un libro numerados y firmados por el artista y que incluye textos de Felipe Senén, Eva Veiga y Xabier López Marqués.





Durante la visita al museo, que incluyó un recorrido por su Biblioteca Ilustrada, ampliada con el apoyo de la Xunta, Román Rodríguez destacó el compromiso del Ejecutivo autonómico con todas las dotaciones y equipamientos culturales de la comunidad en el marco de la nueva Lei de Museos aprobada recientemente, precisando que el presupuesto de este año supone un 12% más respecto al de 2020 y traerá consigo la mejora y refuerzo del “prestixio da rede museística galega”, en la que dijo que el Museo do Gravado de Artes tiene un lugar destacado.





Respecto a este último espacio, afirmó que “é moito máis ca un museo, pois exerce tamén como dinamizador cultural da comarca e de todo o territorio consolidándose como un referente nacional”. El presidente de la fundación de dicho museo, Manuel Ruiz, se refirió a su colección de 40.000 piezas de más de 400 artistas y que su biblioteca reúne “verdadeiras xoias bibliográficas”, como una colección de Don Quijote ilustrada por Dalí, el Romancero Gitano de Lorca ilustrado por Alberti, colecciones de Laxeiro o Seoane y otras. Ruiz anunció que en su próxima reunión con el presidente de la Xunta volverá a proponer que a Manuel Ayaso le sea concedida la Medalla Castelao “para que teña o recoñecemento da súa terra”.