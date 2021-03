O Salnés celebra un 8M marcado por las restricciones y la defensa del derecho a la reivindicación

O Salnés celebrará hoy los actos centrales del Día Internacional de la Mujer con citas adaptadas a la situación sanitaria por Covid. Y con los ánimos a flor de piel sobre las restricciones a otros eventos, por ejemplo en Madrid, que han suscitado diversidad de opiniones y que han caldeado los ánimos en la eterna lucha por la igualdad.





Meaño comenzó ayer ya los actos, con un evento encabezado por el alcalde, Carlos Viéitez, programado en la plaza de Dena para homenajear y entregar unos regalos a once vecinas que en este 2021 cumplen 65 años. El “corazón de Meaño” se iluminó en morado por esta efeméride y hoy lunes se desplegará una pancarta y se leerá el manifiesto, a las 12, en la entrada del Consistorio. No hubo la tradicional cena de otros años, pero el Ayuntamiento trabaja en otras actividades, como talleres de igualdad.





Los dos actos principales hoy tendrán lugar en Vilagarcía. A las 12 horas saldrá de O Ramal la manifestación que convoca la CIG, que confluirá en la Praza de Galicia. Allí, pero a las 20 horas, tendrá lugar además la concentración que promueve el colectivo feminista O Soño de Lilith.





En Cambados, el Concello procederá a la lectura del manifiesto a las 12 horas. Será un acto a celebrar en el salón de Plenos, pero sin público, por las medidas anti-Covid. Sí se podrá seguir a través de las redes del Ayuntamiento. Media hora más tarde, en la Praza do Concello, tendrá lugar el acto público convocado también por la CIG, en la que el gobierno local anunció hace días que no estará, por “respeto” a las víctimas del coronavirus y sus familias, en tanto no mejorasen los datos sanitarios. También se homenajeará a mujeres clave en la historia del deporte, mientras que A Naiciña colocará hoy un photocall en la Praza Asorey para que las mujeres lleven sus reivindicaciones en forma de fotos a las redes sociales.





La Mancomunidade

El CIM comarcal organiza hoy un webinar o foro on-line “Móstrate Salnés-Asociación de Mulleres”. La cita servirá como punto de encuentro de las actividades de diferentes colectivos. La Mancomunidade desarrollará otras acciones como sesiones divulgativas en centros educativos.





En Ribadumia, el Concello acogerá la lectura del manifiesto en el Consistorio, a las 11:30.





A Illa de Arousa ha preparado también un programa con la campaña “8M todos os días”. Desde hoy lunes hasta el día 29, el Concello mantendrá colgada una pancarta conmemorativa y distribuirá, en horario de oficina, paraguas violetas a la ciudadanía, uno por persona, con el lema “8M todos os días Día Internacional das Mulleres”. La iniciativa está pensada “para cubrirnos do machismo”.





En Meis se homenajeará a las mujeres que de forma desinteresada elaboraron mascarillas en las primeras semanas de pandemia, cuando no había unidades en las farmacias. También se puso en marcha un concurso escolar para elegir la ilustración de la campaña del 8M. La lectura del manifiesto será telemática.





El homenaje que Vilanova hace cada año a sus vecinas esta vez será también on-line, con un vídeo que se publicará en redes. Destaca a mayores el lanzamiento de la nueva asociación “Féminas en Acción”.





En Sanxenxo hoy se inaugurará un mural contra la violencia de género, se repartirá material divulgativo y habrá manifiesto. O Grove, por su parte, organizó un concurso fotográfico y hoy también leerá un manifiesto. La marcha feminista saldrá de Rons (12 horas) con destino a O Corgo.