La hija de un meañés cautiva a John Legend y a Nick Jonas y triunfa en The Voice USA

Aunque en boca de John Legend el apellido Rial suene muy americano, no se puede evitar pensar en O Salnés al oírlo. Ahora lo conocen ya de costa a costa en Estados Unidos. Todo gracias al chorro de voz de una joven de 17 años, hija de un meañés nacido en Dena. Carolina Rial ha conseguido lo que parecía imposible. El sueño de miles de jóvenes cantantes: Hacerse un hueco en la edición estadounidense de The Voice (La Voz). Si hacerlo en la edición española es ya todo un logro, conseguir entrar al conocido concurso en Estados Unidos es un sueño al alcance de unos pocos privilegiados. Cuarenta son los elegidos, pero 80.000 fueron los llamados.





Carolina es hija de Guillermo Rial, un hombre nacido en Dena que un día decidió emigrar a Estados Unidos en busca de un trabajo y una vida mejor. Allí encontró acomodo en el sector de la construcción y llegó a montar su propia empresa. Pasados los años, encontró también el amor y se casó con María, la madre de sus tres hijos: Victoria y los mellizos William y Carolina, la futura cantante. Guillermo falleció en 2007, cuando los pequeños tenían apenas unos tres años de edad.





Desde siempre, a Carolina, nacida en New Jersey, le atrajo la música. Ella, tras acceder al concurso, tiene muy limitadas ahora las entrevistas, debido a la obligación de confidencialidad sobre el desarrollo del programa. Pero lo cuenta su madre, María Rial, llena de orgullo, desde el otro lado del Charco: “El canto empezó para ella como una distracción, ya que primero empezó bailando, incluyendo flamenco. La música siempre le llamaba la atención mucho, así fue cómo empezó a tomar clases de piano”. “Ahora, definitivamente, lo toma de una manera más profesional ya”.





En sus redes, bajo el nick “carolinarialmusic”, da buena cuenta de sus innegables cualidades: Desde actuaciones en su casa hasta cantar el himno estadounidense a capella, ante un estadio repleto de espectadores. Talento tal vez heredado: “A mi marido le encantaba cantar y lo hacía bastante bien pero no de manera profesional”, recuerda la madre de Carolina. “Por el lado de mi familia tengo dos sobrinos que se dedican a la música de manera profesional en mi país”.









Guillermo Rial, fallecido en 2007, con sus hijos Victoria, William y Carolina | cedida





El momentazo

“Cuando recibimos la noticia de que Carolina había sido seleccionada (para este talent-show) fue por una llamada de teléfono de uno de los productores de The Voice. Definitivamente fue un momento de muchísima alegría, al saber que estaba dentro de los 80 seleccionados para volar a Los Ángeles a finales de septiembre. Valga aclarar que la llamada fue en agosto, pero no podíamos compartir con nadie la noticia, excepto con el hermano mellizo de Carolina, William, y su hermana mayor Victoria”. No fue hasta hace unos días que se ha emitido el capítulo de la actuación debut de Carolina cuando han podido liberarse de este secreto.





Como es sabido, en esta fase del concurso los cuatro jueces están de espaldas a los intérpretes, con lo que escuchan su actuación a ciegas, sin saber quién va a cantar. Arranca la música y la voz en directo. Es un todo o nada. Si la actuación no logra impresionar a alguno de los coaches, el aspirante no será seleccionado. Pero si logra cautivar a alguno, se dará la vuelta, asegurando la selección del cantante para la siguiente fase.





Carolina Rial se armó de valor, eligió el tema “Stay With Me”, de Sam Smith, y lo puso todo sobre el escenario. Cantó durante un minuto cuarenta segundos, pero le bastó medio minuto para conseguir lo imposible. A los 32 segundos, en la primera subida del tema, su chorro de voz impresionó al unísono a Nick Jonas y John Legend, que machacaron el pulsador para darse la vuelta. La familia estalló en júbilo. El momentazo pueden verlo en https://n9.cl/2kuij, enlace acortado a su actuación.





“Su hija tiene mucho talento, felicidades”, le dijeron ambos jueces a María Rial en plató. Nick Jonas valoró la “mucha potencia en la parte alta del registro” de Carolina, mientras que John Legend calificó la actuación de “proeza”. “Tu registro es exquisito, tu control es de locos. Le das nueva vida al tema. Ha sido muy emocionante verte, me encantaría trabajar contigo”. Rial tuvo entonces la difícil decisión de elegir a uno de los jueces para irse a su equipo. Y eligió finalmente a Legend.





La actuación fue seguida también por los familiares arousanos de Carolina, con lazos en Boiro y Palmeira (Ribeira). “Foi todo un logro”, presume Mari, tía de la cantante.





La aventura de Carolina Rial comienza ahora en “The Voice” que, seguro, será seguida a ambos lados del Atlántico. “A todos nuestros familiares y amigos en Galicia y España, decirles que les agradecemos muchísimo el apoyo y el cariño que siempre han demostrado para Carolina, desde el principio de su carrera”. “Tenemos muchas ganas de regresar a España, especialmente a Galicia, para disfrutar de tanta belleza”. Lo harán ya con un nombre que se ha hecho un hueco en la música estadounidense.