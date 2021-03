La Fiscalía no está con Luis Bárcenas

Los presuntos beneficios penitenciarios de los que Luis Bárcenas disfrutaría si cargaba contra el PP con todo lo que tuviese, según decían en el partido, parece que igual se retrasan. Dependerá de si el juez hace caso a la Fiscalía, que desaconseja que se le permita salir. A Dolores Delgado, como fiscal general del Estado, le ha faltado el tiempo para decir ¿veis como no había acuerdo, listos; lo veis, lo veis? No con estas palabras, pero el mensaje en esencia era ese. Y con esto la Fiscalía ya ha cumplido, porque decida lo que decida el juez, ya no será sospechosa de hacer tratos. O sí, pero tendrá con qué defenderse. FOTO: Luis Bárcenas, declarando | efe