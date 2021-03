Paca La Piraña se cuela en el Congreso

Pablo Iglesias en un moderno. Y si alguien no lo sabe es que nunca ha leído uno de sus tuits recomendando una serie de moda. De una de esas, “La Veneno”, es de suponer que ha sacado la referencia a Paca La Piraña que utilizó en el Congreso para criticar a Vox por su postura sobre la ley trans. La ocurrencia fue muy aplaudida en la bancada de los partidos del Gobierno, pero la verdad es que había más de uno que no sabía de qué estaba hablando. Espectadores que ganan los Javis para su serie, porque, aunque solo sea por no parecer viejunos, seguro que van a verla.