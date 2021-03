Portos y Concello enrocan sus posturas y el futuro uso de Peña sigue en el aire

Portos de Galicia y el Concello de Cambados hacen referencia a su voluntad de colaborar para la tramitación de la concesión para el uso del Salón Peña, sin embargo no hay avances y ambas partes mantienen enrocadas sus posturas. En un comunicado remitido ayer por Portos de Galicia, la otorgación de la concesión “dependería só do envío da solicitude e á que se comprometeu a alcaldesa de Cambados na última reunión entre ambas administracións”.





El organismo portuario señala que la aprobación de la Delimitación de Espazos e Usos Portuarios (DEUP), -aprobada el pasado mes de noviembre- da vía libre para que el Concello formalice la solicitud para la concesión del uso de la nave y que “non se precisa de aportación algunha por parte de Portos de Galicia polo que se rexeita que sexa necesaria unha reunión previa; argumento do Concello que está a retrasar a tramitación e polo tanto a actividade normal no edificio”.





Por su parte, para el gobierno local existen otras cuestiones pendientes que deberían ser tratadas en una reunión previa a la solicitud de la concesión, por lo que ya ha solicitado una reunión con la Consellería do Mar para que medie en el asunto. “Entendemos que para poder chegar a un acordo é preciso poder dialogar entre as administracións, algo que reiteramos novamente publicamente e por vía oficial, neste caso a través da Consellería do Mar, xa que os únicos prexudicados por esta situación son os veciños do pobo de Cambados, que non poden dispoñer dun local público para uso e desfrute da veciñanza e que foi sufragado a rehabilitación do mesmo en máis dun millón de euros cos cartos dos seus impostos”, indican desde el gobierno local. De igual modo, explican que la autorización temporal que se le concedió fue anterior al cambio de la DEUP que entró en vigor el pasado 31 de diciembre, y por lo tanto, los usos establecidos en la autorización no son los que actualmente se permiten, más allá de los relacionados con el mar.





Reclamación en los tribunales

En este sentido, el Concello de Cambados está dispuesto a acudir a los tribunales “se fixera falta” en defensa de los intereses de los vecinos, ya que añade, “Portos de Galicia nos esixe que certifiquemos que non se realizaron actividades económicas no Salón Peña, cando hai un artigo da Lei na que se establece que non temos obrigación de facelo”.





Además, el ejecutivo cambadés no está de acuerdo con la tasa de 50.000 euros anuales que les cobra el organismo portuario, “non podemos pagar eso cando a nave non se utilizou en todo o ano polas restriccións sanitarias e moito menos si temos que seguir facéndonos cargo dos gastos de mantemento do entorno portuario. Es por ello que el ejecutivo cambadés reprocha estos gastos de mantenimiento que sufraga el Concello y que quiere tratar también durante el encuentro con Portos de Galicia. La intención municipal es que se concrete un nuevo convenio con el ente público para que asuma estos costes que “supoñen ducias de miles de euros ao ano das arcas municipais”, como son la limpieza del Paseo Marítimo y el Paseo da Calzada, el alumbrado público, el mantenimiento de jardines o el tratamiento del picudo de las palmeras del paseo.





Portos insiste en cumple “escrupulosamente” la hoja de ruta marcada en la reunión con la alcaldesa, Fátima Abal, y que pasaba por el otorgamiento de una autorización temporal para la gestión del inmueble “á que a entidade local cambadesa acaba de renunciar de forma expresa”. En lo que respeta al canon económico de la concesión, recuerdan que ésta puede estar sujeta a una bonificación del 100 % por lo que supondría un coste cero para las arcas municipales siempre que su uso sea para actividades públicas que no generen un beneficio económico para el Concello.