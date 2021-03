O Grove realiza un plan de limpieza y mantenimiento exhaustivo en calles del rural y del centro urbano

El Concello de O Grove continúa con su Plan de mantenimiento en los barrios del centro urbano y el rural con el acondicionamiento de las calles. El personal de obras municipal está realizando la limpieza de varias vías en los lugares de Campos, Estonllo, Balea, Reboredo y San Vicente que muestran desperfectos tras los temporales del invierno.









Así, se está acometiendo la retirada de hierbas y reparación del firme para mejorar el tránsito de vehículos y los vecinos que transitan por esas zonas.





Los trabajos continúan esta semana en San Vicente do Mar y Pedras Negras y la semana pasada también se actuó en el casco urbano en zonas de Meloxo, Porto Meloxo y O Con.





El regidor, José Cacabelos señala que “non solo hai que acometer melloras no casco urbano, tamén no rural, porque despois do inverno hai que darlle un repaso e un mantemento exhaustivo a algunhas rúas que presentan moi mal estado”. En este sentido, añade, “as rúas necesitan novas capas de rodadura e tratamento pero eso ten un coste máis elevado e imos intentar que se poda asfaltar algún vial importante”.