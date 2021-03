El Sergas cita a 900 arousanos para iniciar la vacunación de población de 50 a 55 años

El Sergas empezará a vacunar este sábado a los primeros arousanos de entre 50 y 55 años de edad; para más concreción, a los nacidos entre el 11 de marzo de 1965 y el 31 de diciembre de 1971. Empezando por los apellidos de la letra H y en orden alfabético citará a 500 personas de O Salnés en el recinto ferial del Fexdega (Vilagarcía) y a otras 400 de O Barbanza en el hospital comarcal. La experiencia forma parte de un plan piloto de vacunación masiva que se probará hoy en Santiago ante la previsión de un aumento de llegada de dosis, según comunicó ayer el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.





Los arousanos serán citados mediante mensaje de texto y también está previsto que por llamada automática e incluso podrán consultarlo en la web de citas del Sergas. En Vilagarcía, la Xunta ya se ha puesto en contacto con el Concello que ha brindado su colaboración con Policía Local y Emerxencias para los controles fuera de las instalaciones. En estos casos se administrará la vacuna de AstraZeneca.





Comesaña también anunció ayer la bajada de Cambados a nivel de restricción medio apenas unas horas después de ratificar que se mantenía en el alto. Esto supone apertura de locales de hostelería a un 30 % en el interior y movilidad de sus ciudadanos a los concellos en el mismo nivel. El cambio de criterio obedece, según indicó, al estudio de los datos del día de ayer. Sin embargo, el concejal de Sanidade, Tino Cordal, indicó que ya el lunes les habían comunicado que vista “a boa evolución das dúas últimas semanas iamos baixar o martes ou o venres, como xa viñamos pedindo, así que estamos satisfeitos”. Ayer se mantenían en 30 positivos.





Precisamente estos cambios entran en vigor el viernes a la medianoche y también es importante para Vilanova, que se mantiene en alto, lo que supone restricción de movilidad y hostelería solo con terrazas al 50 %. Ayer registró tres altas, dejando el número de casos en 28 y causalmente la incidencia a 14 días quedaba ya por debajo de los 250 límite, no así el día que el comité clínico tomó la decisión, según el alcalde, y es por ello que no se aliviaron las restricciones. Con todo, Gonzalo Durán, aseguró que “si la tendencia sigue a la baja, como sucede, el viernes se tomaría la decisión de abrir y con garantías de no cerrar al poco”. De hecho, algunos sectores se quejan de los contratiempos que estos cambios bruscos de situación les provocan.





El regidor de Cesures, Juan Manuel Vidal Seage, explicaba que ayer precisamente recibió llamadas de empresarios que “fixeran acopio de mercancía e empezaran a chamar á xente para volver dos Erte e dun día para outro non poden abrir”. Y es que la localidad pasó de nivel medio a máximo, lo que supone cierre total de la hostelería, solo reuniones de convivientes y cierre perimetral.





“É frustrante”

El regidor, aunque considera un tanto cruel la estadística porque tienen 10 casos y es “frustrante e un menoscabo económico” para la población, acepta con resignación la decisión y es “cauteloso” analizando los datos. “Houbo unha variación moi acusada nun curto periodo de tempo a diferenza doutras ocasións, onde era máis paulatina. Pasamos de ter entre un e dous casos a semana pasada a sete, logo dez....”. De hecho, su incidencia acumulada a 14 días es de 328 casos por cada 100.000 habitantes.





Vidal Seage apuntó que el rápido aumento se debe a brotes familiares, pero que al enfermar todos sus miembros rápidamente elevan la incidencia del municipio al tratarse de una población pequeña, de 3.093 habitantes. El contagio “vén da convivencia da vida normal, non hai botellóns nin grandes festas e tampouco hai que estigmatizar á hostalería. A xente é moi cautelosa e cumplidora”, añadió.





Por lo pronto, el Concello cesureño anula su idea de realizar algún tipo de iniciativa para celebrar San Lázaro el día 21, una festividad muy popular que se traslada a las calles. La Festa da Lamprea ya estaba cancelada, pero el alcalde confesó que tenían en mente realizar algo, pero ahora lo descartan por completo.





En cuanto a la situación general en las comarcas de O Salnés, Ulla-Umia y O Barbanza, la situación es de clara mejoría. De hecho, O Grove, Portas, A Pobra y Rianxo no registraron ningún nuevo caso en los últimos 14 días, mientras que Valga y Boiro llevan una semana sin nuevos positivos.





Áreas sanitarias

En términos de casos positivos a día de ayer, y en los concellos que ofrecen estas cifras, la villa meca, Ribadumia y A Illa seguían con 2; Vilagarcía y Sanxenxo bajaron en dos, quedando en 32 y 27, respectivamente, y en Meis seguía habiendo 4 afectados. Y por áreas sanitarias, Pontevedra-O Salnés registró 17 nuevos positivos, llegando a los 419, e ingresaron tres nuevos pacientes en hospitalización convencional (23 en total) y nueve personas siguen en la UCI. Respecto a Santiago-O Barbanza, ayer contabilizaba 357 casos activos de los cuales 40 están ingresados en el hospital y siete en Cuidados Críticos.





La hostelería se suma a la protesta del día 13 en santiago

Asociaciones de hosteleros de la comarca están convocando a sus socios y al sector en general a asistir este sábado a la protesta convocada por la Plataforma na Defensa da Hostalería Galega en Santiago. Su principal petición es un plan “real de rescate” de este, pero también de otros afectados por las restricciones como el comercio, el turismo, el sector primario, distribuidoras, agencias de viajes, etc. La asociación de Caldas incluso está organizando la contratación de autobuses para facilitar el traslado a los interesados.

El cierre de la hostelería se mantiene a las 18 horas, pero el conselleiro señaló ayer que en unos días esperan volver a medidas más flexible como las de diciembre, según la evolución de cada concello.