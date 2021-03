El vilagarciano herido en la explosión de gas ocurrida en Desamparados recibe el alta

Los médicos han dado el alta al vilagarciano que el pasado lunes sufrió quemaduras superficiales en el rostro y las manos tras producirse una explosión de gas en su vivienda, ubicada en la calle Bosque de Desamparados, cuando estaban manipulando una caldera de propano.





Fuentes sanitarias confirmaron que el hombre de 55 años y que responde a las iniciales de J.B.L.O. ya se encuentra en su casa tras permanecer varios días en la unidad de quemados del Complexo Hospitalario da Coruña (Chuac). Fue trasladado de urgencia en helicóptero ese mismo lunes mientras que su mujer y su hijo de 20 año de edad sufrieron heridas leves de las que fueron atendidos “in situ” por los sanitarios.





Tal y como relató un testigo a este diario, tras la explosión lo vieron con la “cara roja y el pelo un poco abrasado”, pero según fuentes hospitalarias finalmente las lesiones eran superficiales, y puede seguir su recuperación a domicilio, aunque la familia tuvo que ser realojada en un hotel ese día porque las ventanas habían saltado por los aires.





La Policía Nacional es la encargada de investigar las causas de la explosión de gas cuando se estaba manipulando la caldera de la casa. Por fortuna no hubo más daños porque la puerta de la cocina del piso se encontraba abierta y la deflagración no encontró resistencia, así que la onda expansiva recorrió el pasillo hasta salir por el patio trasero reventando también otras ventanas. La caída de estos restos provocó daños en varios coches aparcados en la calle, pero el edificio no sufrió daños estructurales como certificó el arquitecto municipal desplazado hasta el lugar para comprobar la estabilidad de la estructura.