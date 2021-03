La oferta de la USC para mayores de 50 años desembarca en Vilagarcía con tres seminarios

La Universidade de Santiago ha puesto un pie en Vilagarcía para implantar su programa para mayores de 50 años o IV ciclo, como le llaman. Lo hará con una primera experiencia consistente en tres seminarios sobre cine, historia y cambio climático acompañados de sus respectivas jornadas prácticas y cuya inscripción es gratuita. El número de plazas inicial es de 20, pero se puede ampliar y si hubiera demanda, tanto la institución académica como el Concello de Vilagarcía están dispuestos a convertir la ciudad en delegación, con un programa más estable.





En concreto, tendrán lugar los días 13 y 14, 15 y 16 y 21 y 23 de abril, siendo un día de parte teórica y otro de sesión práctica. Los interesados pueden anotarse en el Rexistro Xeral del Consistorio de manera presencial o telemática y cabe la posibilidad de alcanzar las 30 plazas, aunque el aforo está vinculado a la sala de conferencias del Auditorio, donde tendrá lugar, y teniendo en cuenta las medidas anti Covid.





Tanto la USC como Ravella le auguran éxito a este Proxecto de Democratización do Coñecemento. El rector, Antonio López, indicó que saben, por experiencia, que “asiste xente á que realmente lle gusta e ten interese e cando remata queren seguir”. Asimismo explicó que está pensado para mayores de 50 años por tratarse de un sector poblacional que, por lo general, a esa edad “ten máis tempo para facer algo así e no seu momento non puido asistir á universidade ou non puido rematar. Ademais é unha vía para traballar no chamado envellecemento activo con temas tratados con rigor científico, pero ao nivel do público ao que vai dirixido”.





El concejal de Ensino, Lino Mouriño, señaló que está abierta a vecinos de toda la comarca y se comprometió a “favorecer en todo o posible este tipo de iniciativas”. Ahora mismo ya hay más de una docena de concellos ofreciendo esta formación que, en el caso de Vilagarcía, cuida los temas elegidos. “O ciclo non está pensado no azar. No caso do cine, Vilagarcía ten una longa tradición de festivais, asociacións de cineclub, etc.”, añadió el alcalde, Alberto Varela.





Polémica de O Con

Preguntado por la polémica que suscitó el nuevo rumbo de la Estación Hidrobiolóxica do Con y sobre todo por el cese de su director durante años, el rector se limitó a responder que fue una “simple reestructuración” en este tipo de centros adscritos a la universidad para “reforzar” el papel que “deben xogar na formación porque non estaban o suficientemente aproveitadas en docencia práctica” y “hai quen non entendeu este cambio”, pero “seguimos funcionando con absoluta normalidade”.