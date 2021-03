EU pide la reunión del Consello Local de Turismo para planificar acciones que reactiven O Grove

El grupo municipal de Esquerda Unida solicita al gobierno de O Grove que convoque una reunión del Consello Local de Turismo para conocer las propuestas del ejecutivo de Cacabelos en materia de comercio y turismo.





Para EU, “planificar con tempo unha extratexia turística era o que se propoñía e se acordou no último e único Consello Local de Turismo do pasado ano”, y más aun teniendo en cuenta la situación sanitaria que según los datos del 2020 “na nosa vila foron devastadores; non houbo campaña de Semana Santa, a temporada de verán durou dous meses cando o habitual era que fosen seis meses e a Covid-19 tamén obrigou a cancelar a Festa do Marisco”.





A corto plazo la situación tampoco parece mejorar y es que el sector de la hostelería afronta con incertidumbre la campaña de Semana Santa porque las restricciones vigentes no facilitan la apertura de todos los negocios.





Por ello, el portavoz izquierdista, José Antonio Otero considera que “aínda que tarde, é importante que se traballe dende xa, de forma conxunta, nunha estratexia turística que marque as accións e iniciativas a realizar en función das circunstancias que se poidan dar por mor da pandemia”. De este modo, piden la reunión del Consello Local de Turismo para “poñer enriba da mesa todas as propostas e, sobre todo, traballar de cara a Semana Santa, o verán e a Festa do Marisco”.





En relación a la fiesta gastronómica, los izquierdistas también preguntan que pasó con las cuentas del evento del 2019, que a día de hoy aún no están subidas a la web municipal para su consulta y tampoco les fue remitida la documentación, “de feito nin sequera se atopan as contas do 2018, a pesar de que o goberno local presume de transparencia”.