El BNG da plantón al bipartito que continúa con las reuniones de los presupuestos para aprobarlos este mes

El bipartito cambadés continuó ayer con la ronda de contactos con los grupos de la oposición para llegar a acuerdos que permitan aprobar los presupuestos del 2021, sin embargo, el grupo municipal del BNG decidió dar plantón a la alcaldesa Fátima Abal y al edil de Economía, Xurxo Charlín.





El portavoz nacionalista, Victor Caamaño, justifica su ausencia al considerar que el gobierno local está haciendo un “paripé” ya que “están pensando na cuestión de confianza, non hai interés de negociar”. Con todo, el grupo del BNG prepara un documento con sus propuestas que se entregará por registro del Concello cuando sea aprobado por la Asamblea Local del partido.





Por su parte, el edil Xurxo Charlín señala que “respetamos os tempos de cada partido pero a tramitación ten que seguir adiante, non se pode retrasar máis porque as necesidades dos veciños non agardan. É esencial aprobar os orzamentos para conceder as axudas aos autónomos e poñer en marcha novas campañas para dinamizar a economía local”.





“Cordialidad e achegamento”

Por la contra, los encuentros con PP y Cambados Pode se han desarrollado con cordialidad. “Hai achegamentos pero hai moito por negociar e o tempo que temos é escaso na situación na que estamos. É a primeira vez en Cambados que se lle da a oportunidade a oposición para chegar a un acordo e fagan as súas aportacións aos orzamentos porque é unha situación difícil, pero teñen que ser propososicións viables”, añade el responsable de Economía.





El portavoz de Cambados Pode, José Ramón Abal no quiere marcar líneas rojas ni puntos críticos pero si establece dos puntos prioritarios para empezar a negociar: una partida de 500.000 euros para ayudas directas a autónomos y un incremento de 100.000 euros en el Fondo de Continxencia Social que esta establecido en 590.000 euros.





Estas dos cuestiones no son nada fáciles, explica Charlín, “¿de onde sacamos os cartos para esa partida?”, se pregunta, y es que hay partidas que han tenido que ser reducidas a más de la mitad para poder cubrir el importante incremento en gasto social que promueve el gobierno local para cubrir las necesidades de los vecinos.





Con todo, José Ramón Abal valora positivamente el refuerzo en gasto social pero insiste en la necesidad de contar con esa partida para “ampliar el escudo social”. “Sería un punto de partida para romper o xeo e comezar a negociar”, afirma el portavoz de Pode.





Por otro lado, el portavoz del PP, Luis Aragunde, no ha querido adelantar nada y dará hoy una rueda de prensa para poner sobre la mesa las cuestiones tratadas en la reunión con el bipartito.





El bipartito se reunirá el lunes con los sindicatos y el martes entregará el borrador del presupuesto con las partidas para que la oposición estudie el documento y traslade sus peticiones al ejecutivo para la comisión del día 22 y poder llevar su aprobación a Pleno el próximo 25 de marzo.