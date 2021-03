Aznar y Rajoy declararán como testigos en el juicio de la caja 'b' el próximo 24 de marzo

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el presunto pago de la reforma de la sede del PP con dinero de la caja 'b' ha convocado a los ex presidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy el próximo 24 de marzo para que declaren como testigos en esta vista oral, a petición de algunas acusaciones populares.





Así consta en la diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia, en el que comunica el calendario previsto por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hasta el próximo 14 de abril para escuchar a todos los testigos propuestos por las partes.





La fase de testificales arrancó este jueves, cuando el tribunal escuchó a los primeros 10 testigos. Asimismo, ya tiene citados a una veintena para las dos sesiones previstas la semana que viene, convocando el próximo lunes 15 de marzo al ex secretario general del PP Ángel Acebes y a empresarios que aparecen como donantes en los conocidos como los 'papeles de Bárcenas'.





Entre el centenar de testigos que han propuesto las partes se encuentran los ex jefes del Ejecutivo y ex presidentes del PP José María Aznar y Mariano Rajoy, así como los exministros María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes (ex secretarios generales del partido), Federico Trillo, Rodrigo Rato; el expresidente del Senado Pío García Escudero y el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo.





EXPECTACIÓN TRAS LA DECLARACIÓN DE BÁRCENAS

La expectación de sus testificales ha aumentado después de que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas afirmara en un escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción semanas antes de que se iniciara el juicio y en su declaración como acusado que todos ellos, excepto Aznar, cobraron 'sobresueldos' procedentes de la contabilidad paralela. Es más, acusó directamente a Rajoy de conocer perfectamente la existencia de una caja 'b'.





Según el calendario previsto, Jaime Ignacio del Burgo, Pío García Escudero, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos y María Dolores de Cospedal tendrán que acudir a la Audiencia Nacional el 23 de marzo, día en el que también están citados el ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas, el exdiputado Eugenio Nasarre y el periodista Pedro J. Ramírez.





Un día después, será el turno de José María Aznar y Mariano Rajoy, quienes están citados a partir de las 12.00 horas, junto al ex ministro José María Michavila. Ellos darán paso a Rodrigo Rato, Federico Trillo, que declararán como testigos un día después.





Para ese 25 de marzo, también están citados el ex 'número dos' de la trama Gürtel y ex secretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo -en prisión por la red corrupta-, el empresario Alfonso García Pozuelo y el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir.





Tras el parón por la Semana Santa, el tribunal retomará la vista oral el 6 de abril para escuchar entre otros a los empresarios como José Mayor Oreja (expresidente de FCC), Luis del Rivero (expresidente de Sacyr Vallehermoso) o Rafael Palencia (expresidente de Degremont).





El 7 de abril será el turno de más empresarios como Joaquín Molpeceres o Luis Gálvez, que aparecen en los apuntes manuscritos de Bárcenas, así como el de la ex tesorera general del PP Carmen Navarro. Al día siguiente entre los citados a declarar como testigos se encuentra el marido de María Dolores de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro; la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, y el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa -estos dos últimos en prisión-.





En cuanto a los periodistas Francisco Mercado, María Luisa Bernal, Ernesto Ekaizer y Eduardo Inda, propuestos por la defensa de Bárcenas para corroborar la existencia de grabaciones que demostrarían que Mariano Rajoy era conocedor de la existencia de una contabilidad opaca en el partido, la Sala les ha convocado el próximo 13 de abril.





LA PRIMERA CITA DE AZNAR EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Será la primera vez que Aznar -cuya declaración la solicitó la acusación popular ejercida por Asociación Abogados Demócratas por Europa (Adade)- comparezca en la Audiencia Nacional para explicar qué sabe sobre la presunta contabilidad paralela de los 'populares'.





Fue en la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP, cuando aseguró que "no existe ninguna caja b" en su partido y negó el cobro o la orden de pagos de sobresueldos "ilegales" a dirigentes de la organización que presidió entre 1990 y 2004.





Quienes sí han testificado ya sobre esto en la Audiencia Nacional fueron algunos de sus ministros, como Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato y Ángel Acebes, quienes declararon en el juicio por la primera época de la trama Gürtel que no sabían cómo se financiaba el PP, pues era, según ellos, un tema de la tesorería, que entonces llevaba el Álvaro Lapuerta, cuya responsabilidad en este caso ha quedado extinguida tras su fallecimiento.





LA SEGUNDA VEZ DE RAJOY ANTE UN TRIBUNAL

En cuanto a Rajoy, su testifical ha sido interesada por la misma acusación popular y por la de Izquierda Unida (IU). Fue precisamente Adade quien consiguió que este ex jefe del Ejecutivo compareciera ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó los primeros años de actividades de la trama Gürtel, que condenó al PP como partícipe a título lucrativo.





En aquella ocasión, en la que aún era presidente del Gobierno, afirmó que "jamás" supo nada de la presunta caja 'B' del PP porque su responsabilidad en el partido eran "políticas", no contables. Sin embargo, la Audiencia Nacional cuestionó la credibilidad a su testimonio y en su sentencia dio por acreditada la contabilidad paralela de la formación política , lo que provocó la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy.