Algo más de un año para que termine la pandemia

Como un niño desde el asiento trasero del coche familiar durante un viaje, no hemos dejado de preguntar “cuánto queda”. Para que termine la pandemia. Y sabemos de sobra que cualquier plazo que nos den tendrá más de deseo que de certeza, pero poder marcar una fecha en el calendario nos ayuda. Igual por eso la OMS ha anunciado cuáles serán los criterios para dar por terminada la crisis sanitaria. Para empezar, que no haya contagios. Ahora mismo solo hay catorce países libres de coronavirus, y doce son islas, así que podemos hacernos una idea de que la cosa no va a ir rápido. Después estaría la inmunidad de rebaño, pero incluso la OMS cree que esto no se va a dar, así que se conformará con anunciar el fin de la pandemia cuando casos, hospitalizaciones y muertes ya no se consideren una emergencia sanitaria. Pero a lo que nos ocupa, esto cuándo va a ser. Pues, si todo va bien, a mediados de 2022. Más no se puede concretar.