Óscar Guimeráns: “El objetivo del Umia a corto y medio plazo es estar en Tercera”

Óscar Guimeráns logró el ascenso con el equipo de A Bouza dominando con puño de hierro la categoría hasta que se paralizaron las ligas por la pandemia. La propia evolución de la Covid ha retrasado el comienzo de la segunda e histórica temporada del club en Preferente, pero en dos semanas la liga alzará el telón y lo hará con el Umia preparado para luchar por el ascenso.





La plantilla confeccionada para el ilusionante reto cuenta con los porteros Eloy Fernández y Aarón Santamaría (Céltiga). Los defensas son Joseph, Truji, Ismael (Cultural Areas), Ángel Amado (Arosa), Nacho (CJ Cambados), Kimi, Canosa y Nico (Portonovo). Los centrocampistas Emilio Abal (X. Sanxenxo), David Bugalo (Céltiga), Dani Bugallo, Álex Casal (Portonovo), Kiko (Alertanavia), Guille. Y en ataque figuran Gregor (Arosa), Calo (Villalonga), Migui Sayar, Álex Guillán y Chu. “Estamos viendo si incorporamos a un central”, explica el entrenador pontevedrés. El juvenil de primer año Lucas también está entrenando con el equipo, al igual que Jito, si bien no jugará al no poder compatibilizar sus funciones de entrenador del primer equipo femenino con las de jugador del masculino.





“Tenemos muy buena plantilla”, reconoce Guimeráns. “El único hándicap que veo es que es una liga muy corta y no hay tiempo para adaptar y acoplar todas las piezas del equipo. Es cuestión de trabajar, trabajar y trabajar”. El Umia comenzó a entrenar las pasadas Navidades, hizo un total de 24 sesiones y jugó tres partidos amistosos. Después llegó el parón del deporte autonómico federado decretado por la Xunta durante un mes, pero Óscar Guimeráns cree que el trabajo previo que realizaron ahora les da ventaja, “se notó mucho porque el ritmo y la forma en la que llegaron los jugadores la emana pasada creemos que está bastante bien”.





En Barrantes son conscientes de que tienen potencial para pelear por todo esta corta temporada. “Con la plantilla que hicimos el objetivo es estar entre los dos primeros del grupo. No es fácil por los condicionantes de la temporada, tenemos que adaptar muchas piezas nuevas en el once titular y hay rivales que también tienen ese objetivo como el Pontevedra B, que mantiene el bloque”. Guimeráns es ambicioso. “El objetivo del Umia tanto a corto plazo como a medio plazo es el ascenso a Tercera División. Es el objetivo que se le dijo a los jugadores porque el año del centenario (2024) el club quiere estar en Tercera División y este es un proyecto que viene ya de la anterior directiva. No va a ser fácil, pero tenemos mimbres para hacer cosas importantes”.





Caso Gabri

”No se le va a dar la baja porque hizo las cosas mal y con la edad que tiene hay que ser consecuente con los actos”, explica Guimeráns sobre el futbolista Gabri, que en Navidad aceptó la oferta del Umia una vez que el Villalonga anunció su primera intención de no inscribirse en la categoría. “Estuvo un mes con nosotros, jugando dos amistosos y ahora dice que quiere volver al Villalonga. Pero la ficha la tiene con nosotros y no vamos a reforzar a un rival directo”.





Empate con el Boiro

Ayer el Umia jugó un nuevo amistoso ante el Boiro. Fue en el campo de A Bouza y los dos equipos aprovecharon el partido para repartir minutos y cargas y realizar pruebas. El resultado final fue de empate, 1-1. El miércoles el Umia recibirá a las 20.30 horas al Villalonga y el próximo sábado volverá a jugar en casa un tercer partido de preparación ante el Puebla.