Alberto López, inventor de un producto para retirar la parafina de las tablas de surf

Mucho tiempo para plasmar una idea y poco para conseguir la financiación. Este ha sido el camino del hypescraper, un producto que permite retirar la parafina de las tablas de surf de una forma cómoda y limpia, sumando además estética y comodidad, con elementos complementarios para guardar la llave o colgarlo del capazo. Los surfistas agradecen estos detalles y Alberto López Porta, el creador del producto, no ha hecho más que empezar en una seria de piezas pensadas para estos deportistas.





¿Cómo surge la idea o la necesidad de crear el cepillo o rascador hypescraper?

Los surfistas tienen que echar parafina a las tablas y llega un momento en el que se acumula y hay que retirarla. Es una actividad sucia porque se hace con una especie de espátula. Se me ocurrió una idea, porque estoy vinculado a la carpintería al hacer diseño mobiliario, vi la similitud para crear una herramienta como un cepillo de carpintero, cómoda y ergonómica además que recoja en su interior la parafina que rascas. Fui incluyendo otras funciones como llave para quitar las quillas, unas lengüetas para zonas donde no se puede rascar bien, un mosquetón para colgarlo en el capacho o la caja para guardar la parafina, como si fuese una jabonera.





Además de la funcionalidad, en su pieza hay mucha estética...

Por mi bagaje como arquitecto y diseñador se trataba también de conseguir un producto bonito, bien diseñado.





Aunque todavía no está a la venta, el éxito quedó demostrado en el interés que suscitó en Verkami, la plataforma de crowfunding

Yo no estaba muy familiarizado con el sistema pero conocí la modalidad de crowfunding de recompensa, que es como una preventa. Se colabora porque les gusta el proyecto y al ser probadores lo adquirirán más barato que cuando esté en las tiendas. A los diez días conseguimos el objetivo de la campaña (5.000 euros), aunque todavía se puede adquirir por este sistema hasta el día 28, incluso hay packs para que salga más barato y seguir colaborando.





¿Y cuándo comenzará la comercialización del producto?

Una vez que acabe la campaña tengo toda la maquinaria preparada. Las previsiones son que en mayo pueda estar ya a la venta con distribución on line y física, en tiendas especializadas. Yo hice prototipos en 3D y aunque no es la inyección de plástico con la que se harán los definitivos permite probar su funcionamiento. Todos se sorprenden porque lo que hasta ahora tardabas en hacer en unos 20 minutos, lo consigues en dos, de una forma limpia y útil.





¿Es el hypescraper un producto aislado o ya piensa en que se convierta en el primero de una serie?

Tengo tres o cuatro productos a la cola que siguen las mismas máximas. Lo que quiero es crear una línea de productos que cumplan tres premisas: innovación, sostenibilidad y diseño, vinculadas al surf, donde detecto las cosas que se pueden mejorar.





Habla de sostenibilidad, ¿en qué material está hecho este innovador producto?

Como un tema de moral de consumo me gustaría destacar que el producto es made in Galicia y 100% plástico reciclado. Es como elegir entre comprar naranjas en el supermercado o en el comercio justo, pueden ser más caras pero compras algo más que el producto. Compras una fabricación gallega, reciclado, no hay huella de carbono, no es nuevo plástico y eso es importante.





Aunque la creación tiene todo que ver con este invento, no solo tendrá que ver con su profesión, entiendo que es surfista...

Soy ferrolano y hago surf en Doniños desde que tengo uso de razón, pero además, claro, soy arquitecto y ejerzo mi labor en Estudio Abierto, en el coworking de Ferrol.