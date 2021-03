El anuncio de Iglesias y el agradecimiento a Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso sigue ganando enteros como reina de la política española. Su reacción al anuncio de Pablo Iglesias de que deja la vicepresidencia del Gobierno para disputar las elecciones a la Comunidad de Madrid es de ponerse en pie y aplaudir: “España me debe una. Hemos sacado a Pablo Iglesias de La Moncloa”. Y, además, no va desencaminada. Hay muchos, pero muchos, que le están profundamente agradecidos. Vamos, que dicen que en el PSOE hasta están por hace campaña a su favor, para pagarle el ídem. Pedro Sánchez va a poder volver a dormir a pierna suelta. Y a unos cuantos ministros les va a desaparecer como por arte de magia la arruga de la frente; esa que lo mismo puede ser de preocupación que de cabreo contenido. Por no hablar de la ministra que asciende a vicepresidenta del Gobierno y candidata de Podemos a las generales. Menuda escalada. Luego están los madrileños, que no saben si estar o no contentos. Los que aún creen que Iglesias, que los hay, temen un descalabro y el resto todavía no tiene claro si le compensa el verlo fuera del Ejecutivo pero tenerlo en la puerta de casa.