Trabajadoras del centro de día de Boiro y A Galiña Azul secundarán una huelga indefinida desde el 30

La inmensa mayoría de las trabajadoras de las escuelas infantiles A Galiña Azul de O Saltiño y Praia Xardín (Boiro) y de Rianxo, y del centro de día boirense, gestionados por el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, secundarán la nueva convocatoria de huelga indefinida de 24 horas que comenzará el 30 de marzo y que se repetirá posteriormente en martes alternos hasta que se alcance una solución al problema. De esta manera responden a la convocatoria de movilización realizada por el personal temporal contratado por dicho órgano autonómico y que está afiliado a la CNT e integrados en Asociatem y tras contar con el respaldo mayoritario de su asamblea. De esta manera, dan continuidad a las protestas iniciadas el pasado 18 de febrero y que se suspendieron temporalmente a principios de mes a la espera de acordarse el endurecimiento de la huelga.





Marina González, trabajadora y miembro del comité de huelga, indicó que la convocatoria de la Oferta Pública de Emprego (OPE) con todas las plazas de personal laboral temporal que desempeñan ella y sus compañeras la hizo la Xunta en diciembre a través de proceso selectivo “que é inxusto, xa que as prazas ofertadas non están libres, senón que están ocupadas por traballadoras que levamos moitos anos nelas”. Y añadió que esa convocatoria se realizó “sen tomar en consideración ningunha outra solución que teña en conta os dereitos das persoas traballadoras do Consorcio en situación de fraude de lei e abuso da temporalidade, xa sexan propias ou análogas ás que se están a ter en consideración noutras administracións autonómicas e locais, e sempre tendo en conta que o persoal público non acabe sendo orexudicado dobremente polo proceder da Administración”.





El secretario de Acción Sindical de la CNT en Galicia, Pablo Paz, agregó que la decisión de convocar estas plazas de esa forma y en este preciso momento “conleva na realidade un ERE de mulleres encuberto” dado que la inmensa maioría da plantilla del dicho consorcio está formado por trabajadoras. “Deste xeito, a proposta da Xunta incurre nunha discriminación indirecta por razón de sexo. Esto non pasaría se fósemos homes e se nos escoitaría”, agregó González. Esta última precisó que no puede ser que la Xunta “nos faga partícipes e, a súa vez, nos faga víctimas do seu malfacer, por non ter convocadas no seu tempo as prazas que nos corresponden. Somos víctimas da mala xestión eincumprimentos legais da Xunta e Consorcio”.





González señaló que la referida convocatoria de plazas pone en grave peligro sus puestos de trabajo que llevan muchos años desempeñando. “Eso implicará que moitas de nós imos quedar en risco de exclusión social”, dijo esta integrante del comité de huelga, que añadió que lo que está pasando es consecuencia de una “falta de interese” por parte de la Xunta y el Consorcio para la negociación, criticando que hacen caso omiso a los escritos remitidos por la CNT para abrir esa vía, “pese a que saben que é unha obriga legal de sentarse a negociar con nós”, matizó. Por ello, solicitan que se paralice esa OPE y que se negocie otra forma legal que permita “que as que estamos nos quedemos”, declaró Marina González.





Pablo Paz aclaró que el gabinete jurídico de la CNT anunció ante el tribunal contencioso-administrativo la impugnación de dicha OPE por la afectación e impacto en las mujeres. Y dio a conocer que, como anticipo a la huelga del día 30 y que incluirá una concentración ante las puertas de los edificios administrativos de la Xunta en San Caetano, mañana se concentrarán delante del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia junto a otros colectivos de trabajadores temporales “para conmemorar a sentenza europea que deu o pistoletazo de saída a que se fixera máis público o problema dos temporais”.