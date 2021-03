El Ribadumia tumba al Arosa de penalti en el minuto 94

El Ribadumia se llevó el derbi al derrotar al Arosa 2-1 en un emocionante y polémico partido que se decidió con un gol de penalti obra de Brais en el minuto 94, cuando los visitantes jugaban ya con nueve tras las expulsiones de Campillo y Ross. El Arosa vio cortada su racha como invicto después de 15 partidos sin perder y cayó por primera vez a domicilio en lo que va de temporada, si bien los visitantes acabaron muy enfadados por la actuación del colegiado pontevedrés Oliveira Dios.





La derrota supone un paso atrás en las aspiraciones de ascenso directo del equipo de Rafa Sáez en una jornada en la que empataron rivales directos como Bergantiños o Arenteiro, que ahora están un punto más lejos. Para el Ribadumia es la tercera victoria en los últimos cuatro duelos en A Senra, que le permite llegar a la última jornada con opciones matemáticas de acabar entre los seis primeros, aunque necesitará ganar al líder Arenteiro a domicilio y esperar resultados favorables en otros campos.





Rafa Sáez hizo bastantes variaciones en el once respecto al último partido. Manu Táboas, Mon, Kilian y Jorge Fajardo fueron las novedades, mientras que en los locales Óscar Martínez ocupó el sitio en la medular del lesionado Giráldez. En la primera parte los dos equipos estuvieron muy pendientes de no dejar transicionar a su rival. El derbi se jugó con bastante control en ambos bandos. El Arosa estuvo más cómodo en este guión. De hecho el Ribadumia en la primera parte no consiguió tirar a portería. Tuvo alguna llegada por banda con centro al área pero siempre con los defensas visitantes atentos ganándoles las acciones a los atacantes.





Fue el Arosa el que tuvo las mejores opciones, aún con el juego bastante equilibrado en la primera media hora. En el minuto nueve avisó Pedro Beda, que ganó un envío largo de Campillo y disparó con la derecha con poco ángulo. Entre el meta Roberto Pazos y el poste evitaron el 0-1. Los locales sufrieron un contratiempo al cuarto de hora en forma de lesión muscular de Fran Fandiño, que tuvo que dejar su sitio a Álex Fernández. En el minuto 16 el Arosa dio el segundo aviso. Beda bajó con el pecho un balón del cielo y el que acabó rematando de zurda desde lejos fue Kilian, pero atrapó Pazos.





La primera opción del Ribadumia en el partido llegó en el minuto 23, en una acción de saque de banda. Maniobró Monchito en el vértice del área grande y se sacó un disparo que dio en Mon y se fue a córner. La tercera en el partido del Arosa la tuvo Kilian en el minuto 25. El catalán recibió un pase a la espalda de la zaga obra de Fajardo y voleó a la media vuelta en área, pero Pazos bien posicionado atrapó sin dificultades.





El cabreo visitante con el trío arbitral empezó ya en la primera parte, cuando uno de los asistentes señaló un polémico fuera de juego en una acción en la que Kilian se quedaba en el mano a mano ante Roberto Pazos.





El cuarto disparo a puerta del Arosa supuso el 0-1. Fue a la media hora en una acción de saque de banda en la derecha, Julio descongestionó el juego y llevó el balón a la izquierda, donde apareció Kilian para meter un centro al segundo palo. Pedro Beda cedió de cabeza hacia la frontal donde Jorge Fajardo enganchó un disparo con la izquierda y el balón entró pegado al poste derecho de la portería de Pazos.





El 0-1 dejó grogui al Ribadumia, incapaz de progresar y empujar al Arosa hacia su área. El equipo de Rafa Sáez se sintió con mayor control si cabe con el marcador a favor y perdonó el 0-2 en el minuto 40. Los arlequinados recuperaron en campo contrario y Beda filtró un gran pase sobre Kilian, que entrando en el área remató desviado en el mano a mano ante Pazos. El Arosa se fue al descanso en ventaja y con el partido muy controlado.





Rafa Sáez introdujo un cambio para la reanudación, dando entrada a Róber por el goleador Fajardo, que había visto amarilla. El Arosa no empezó bien la segunda parte, demasiado permisivo en defensa quizá pecando de excenso de confianza encajó al minuto el empate. Mérito de los locales también. El Ribadumia empató en el 46 en una buena jugada trenzada por banda izquierda, en la que combinaron Carlos, Álex y Charles, con pase atrás de Monchito y remates de Cerqueiras por dos veces dentro del área. El primero dio en la espalda de Cotilla y el segundo a placer se fue al fondo de la red.





El Arosa reaccionó y perdonó el 1-2 en una contra en el 50 que inició Beda sobre el desmarque de Kilian, que asistió en área a Julio, cuyo disparo con la zurda en el vértice del área pequeña repelió Pazos con el cuerpo a córner.





El Arosa empezó a crecer en el partido y a encadenar llegadas. Una acción individual de Kilian y un remate de Mon dentro del área fueron sus mejores avisos. Luis Carro hizo un doble cambio mediada la segunda parte para refrescar a su equipo, al que le estaba costando llegar. A partir de entonces el Arosa cayó en la espesura en su juego de ataque y ya apenas generó peligro. El juego se niveló. En el 75 el Ribadumia tuvo una ocasión en un centro de Carlos que cabeceó Dieguito en el punto de penalti, pero el balón fue a las manos de Táboas. Cerqueiras y Dieguito desaprovecharon un par de faltas frontales muy protestadas por los visitantes, ya que les costaron las primeras amarillas a Ross y Campillo, que acabaron expulsados. El partido se trabó en los últimos veinte minutos.





El Arosa jugó el tiempo de aumento con diez por la expulsión de Campillo, que vio la segunda amarilla al darle el balón en un brazo en una acción cerca del área. En el 91 el Ribadumia ya pudo ganar a la salida de un córner. Óscar enganchó una gran volea desde la frontal y Manu Táboas despejó a córner. En la acción siguiente, tras un despeje a la salida de un córner, el balón volvió al área y Álex recibió solo delante de Táboas. Ross llegó al corte para evitar su remate y lo consiguió. El árbitro señaló penalti y le mostró la segunda amarilla al central visitante, que abandonó el campo con las manos en la cabeza diciendo que había tocado el balón. Brais anotó el penalti en el 94 engañando a Manu Táboas y apenas hubo tiempo para más. El Ribadumia llegará muy vivo a la última jornada de la primera fase.