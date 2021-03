Rianxo pone en marcha el Roteiro Castelao señalizado con placas de 33 lugares vinculados a su vida

Rianxo está poniendo en marcha un “Roteiro Castelao”, un proyecto de señalización de los edificios y espacios de la localidad que, icónicamente están más vinculados a la biografía del autor de “Sempre en Galiza”. Se trata de una iniciativa en la que se empezó a trabajar el Ejecutivo local a comienzos de 2020 para conseguir que este referente de la villa y de toda Galicia estuviera más presente en la vida cotidiana de los rianxeiros. En un borrador inicial se plantearon 19 puntos del municipio relacionados con el ilustre galleguista, pero poco después se pasó a 33 “coa incorporación de escudos, cruceiros e outros elementos da súa biografía”, indicó el alcalde, Adolfo Muiños, quien precisó que “estamos ante un proxecto vivo, polo que tirará para adiante”.





Muiños detalló ya se colocaron muchas de las placas identificativas en cerámica de Sargadelos en cada lugar estratégico, y que habrá un gran panel informativo que incluirá esos 33 edificios y espacios y que irá al lado del Concello como punto inicial del recorrido. En la casa consistorial, donde la vinculación le viene porque su padre, Mariano Rodríguez, fue alcalde de 1907 a 1909, ya está colocada la placa número 1. Otros sitios relacionados con él en ese entorno son la Praza de Castelao, Casa Cándido -primera librería de la villa y cuyo fundador fue amigo íntimo del escritor- y un poco más alejados, en la Rúa de Abaixo, las casas de Castelao, de los Dieste y de los Pérez (Museo Manuel Antonio) y de los Insua -sus primos- o la de “Os doce balcóns”.





A continuación, la señalización contempla el restaurante Feliciano, donde se escuchó A Rianxeira “que a emigración galega compuxo y grabou para agasallar a Castelao”, dijo el alcalde. También figuran el Bar Ela, la Casa dos Aguirre -fue casa y consultorio médico de Castelao-, y el Pazo do Martelo -biblioteca municipal que lleva su nombre-, heredado por Evaristo Martelo Paumán del Nero, “quen foi, dalgunha maneira, mentor de Castelao e que lle dixo que falar galego non é falar mal, é falar diferente”, precisó Muiños. El “roteiro” incluye la iglesia parroquial, donde fue bautizado; la Praza Rafael Dieste -antigua Praza Principal-; el Cine Iglesias (hoy desaparecido), donde ofreció un mitin; Casa Rañó; su casa natal en Cabo da Vila; su busto; A Ribeira; el puerto de Setefogas; los escudos de Rianxo; la casa de Arcos Moldes; el granero de su padre; el cementerio municipal; el campo de concentración de prisioneros de guerra; la capilla de San Xosé da Foresta; el Pazo de Rianxiño; el chalet de Ángel Baltar; playas de Tanxil y Tronco; Punta do Porrón; Aldea Maldita de Abuín; Castro Barbudo, y cruceros del atrio de la iglesia de Asados.