Meis derribará el almacén central del mercado para incentivar la ocupación de puestos

El Concello de Meis iniciará en unos días la remodelación del mercado con una inversión de 86.000 euros del Plan Concellos y cuatro meses de ejecución. El principal objetivo es mejorar la accesibilidad y dinamizarlo porque solo hay un puesto ocupado de manera continuada –y desde hace años–, pero también retirar el peligroso amianto de la cubierta de los aseos. De hecho, se van a construir unos nuevos y más amplios para adaptarlos a la normativa para personas con movilidad reducida.





El proyecto también contempla la eliminación del vallado actual y las escalones de la entrada para conectarlo con la plataforma única ya existente en la Praza de España, quedando un continuo, aunque se hará un peto ajardinado para evitar posibles caídas. Se incluye además la demolición de los almacenes ubicados en el centro del edificio para crear un espacio central de convivencia bajo la actual cubierta de madera y dar mayor visibilidad a los puestos posteriores.





Según el proyecto, la configuración actual impide que sean visibles desde la plaza y por tanto no resultan atractivos y no se llegan a ocupar. De hecho, ahora mismo solo hay uno fijo (una floristería) y dos temporales, los días de mercadillo. Desde el Concello señalaron que como las bancadas se van a mantener, los titulares podrán moverse en función del avance de las obras de tal manera que no paralicen su actividad. Con el mismo objetivo se adoptarán otras medidas como conectar la plataforma con la carretera provincial con una escalera para mejorar el acceso “consiguiendo que todos los puestos tengan la misma afluencia”.





Toldos para mejorar el confort

También esperan que ayude una ampliación del espacio cubierto que permitirá pasar de los 235 metros cuadrados actuales a los 350 mediante toldos que eviten el excesivo calor de los meses de verano y la lluvias.





La obra, adjudicada a la empresa Narom SL por 86.000 euros, incluye además un centro de gestión de residuos que evite el visionado de los contenedores desde la plaza, la mejora de la señalización y la iluminación, la reforma de la claraboya y el enterramiento de la canalización de abastecimiento.