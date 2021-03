La oposición vota en contra del Presupuesto y Abal se someterá a una cuestión de confianza

El bipartito no lo consiguió. La retirada a última hora de la partida de salarios no resultó suficiente para la oposición, que votó en contra del presupuesto en bloque de tal manera que, cumpliendo con lo anunciado, la alcaldesa, Fátima Abal, señaló que será sometido y vinculado a una cuestión de confianza en un pleno que se celebrará en 15 días. Si la regidora no la supera, lo próximo sería la moción de censura.





De nada sirvieron los ruegos de Somos y PSOE en la sesión de ayer –aunque no faltaron los reproches– para conseguir que por lo menos hubiera la abstención suficiente.





El BNG y el PP insistieron en que el problema ha estado en todo el proceso, que no les dieron opción de negociación real ninguna. “Foi un isto é así, ou o tomas ou o deixas e se votas en contra eres o malo”, resumió el portavoz nacionalista, Víctor Caamaño. También se quejó de anunciar en prensa cuestiones como efectivas cuando estaban en pleno proceso negociador y les acusó de actuar como un gobierno con mayoría, con imposiciones. Para Luis Aragunde “foi unha obra teatral” y ellos “meros figurantes da vosa campaña de propaganda”. Además de que “esperades a última hora para retirar os salarios”, les reprochó, pues era una de sus líneas rojas.





En este sentido ambos partidos destacaron que ya solo el 90 % del Orzamento se va en gastos generales y salarios y que luego el Plan Concellos se tardó en entregar y se elaboró “de maneira unilateral”, con lo que consideran queda demostrado el poco margen de maniobra que le dejaban para hacer sus aportaciones, aunque algunas del PP sí se recogieron.





“Argumentos lacrimóxenos”

El concejal de Economía, Xurxo Charlín, tiró de argumentos “lacrimóxenos para xustificar a vosa incompetencia” y “populistas e demagogos”, a ojos de Caamaño y Aragunde. Fue cuando dijo: “Sorpréndeme que só pensedes no ladrillo co mal que o está a pasar a xente, os veciños precisan que se aproben para poder darlles de comer. Por favor, facédeo polos veciños”, rogó. De hecho, considera “unha vergoña votar en contra do orzamento co maior gasto social da historia de Cambados”.





El edil de Obras, Samuel Lago, les reclamó haber presentado propuestas cuando empezaron las negociaciones en octubre: “A falta de tempo é a peor escusa”. Pero, por ejemplo, los nacionalistas aseguraron no entender la urgencia: “Andar a toda présa, teredes que quitar partidas dun lado para outro como facías antes, que tes moita práctica”, le recriminó Caamaño a Charlín.





Cambados Pode, por su parte quería sacar adelante sus enmiendas: dos a la totalidad de las cuales, una, era para ayudas directas a los sectores económicos afectados por la pandemia, pero eso supondría devolver el presupuesto al inicio del proceso. El bipartito votó en contra y el PP y BNG se abstuvieron, así que no se aprobó. Otra de las enmiendas era la propuesta del gobierno de retirar los 84.000 euros de salarios y destinarlos a promoción económica y adecentar centros culturais, pero tampoco salió adelante: el PP y Pode votaron en contra y el BNG se abstuvo. Ahí el bipartito ya se dio cuenta de que no lo iba a conseguir.