El Ribadumia explora todas sus opciones de conseguir la permanencia

El Ribadumia deberá ganar al líder Arenteiro y esperar una auténtica carambola de resultados para clasificarse entre los seis primeros y jugar la fase intermedia en lo que le restaría de competición, sin los agobios de tener que luchar por no descender.





Sus opciones de conseguir el objetivo pasan, por supuesto, por ganar su partido y a partir de ahí aguardar a lo que ocurra en otros campos. Lo mejor que le puede pasar es que empaten el Rápido de Bouzas y el Ourense CF y si el Barco no gana su partido, se produciría un triple empate a 29 puntos centre Bouzas, Barco y Ribadumia, del que el equipo de O Salnés saldría beneficiado.





Otra de las cábalas es que en el partido de O Couto no se produzca una equis. Entonces, el Ribadumia necesitaría ganar, que el Barco no lo haga y que pierda el Choco en casa con el Pontellas o bien, en su defecto, que pierda el Estradense en su feudo ante el UD Ourense. Aunque el Ribadumia gane, que es la condición obligada, y esos dos equipos empatan no le serviría para el objetivo porque tiene el golaveraje perdido con ellos.





El caso es que para que el Ribadumia asegure la permanencia está obligado a vencer, que no gane el Barco, que empaten el Ourense y el Bouzas y que el Estradense o el Choco pierdan sus partidos.





Pese a la dificultad, en caso de lograrlo el Ribadumia se quedaría un año más en la categoría y no tendría

que sufrir los rigores de la fase por la permanencia en la que descenderán ocho de los doce equipos participantes en la misma.





Por otra parte, el empate a un gol entre el Ourense y el Alondras beneficia de forma directa al Arosa, ya que se asegura la segunda plaza del grupo y en el caso de ganar a los cangueses el domingo en A Lomba le sacaría siete puntos, que podrían ser una renta suficiente para eliminar a un rival en la liguilla por el ascenso de categoría.