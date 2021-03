Portamérica descarta realizar el festival de 2021 y fija su regreso a Caldas en 2022

Salvo sorpresas la Carballeira de Caldas no acogerá este año el festival Portamérica. La promotora del macro evento cultural, Esmerarte, anuncia que las circunstancias derivadas de la pandemia impiden celebrar un festival como les "gustaría". "No queremos un festival en el que nuestro público no viva la experiencia plena", exponen.





Así pues la cita se emplaza para 2022 en el mismo sitio, salvo que -y así lo explica Esmerarte- se den las condiciones este año para realizarlo. De ser así, sería después del verano y con una programación adaptada.





En todo caso, desde la organización señalan que las entradas ya adquiridas valen para el año 2022, pero que aquellos que quieran el reembolso del dinero pueden pedirlo desde el 26 de abril al 24 de mayo.