El “lamentable” estado de A Lomba o cuando el enemigo lo tienes en casa

El mal estado del terreno de juego del campo de A Lomba se está convirtiendo un año más en el principal quebradero de cabeza de jugadores, cuerpo técnico y directivos del Arosa, justo en la parte más importante de la temporada cuando el club pelea por el ascenso. La irregularidad del terreno, que imposibilita que el balón ruede, sino que se desplace dando botes y complique cada acción técnica de los futbolistas mina la moral de estos, que lo sufren en cada partido de casa.





El propio Rafa Sáez reconoció el domingo que su equipo no pudo aprovechar la superioridad numérica ante el Alondras porque “tal y como está el campo lo peor que nos puede pasar es que el equipo contrario se encierre atrás. Y es que mover la pelota, generar superioridades o intentar rasear es imposible”.





La impotencia de los jugadores locales es notoria. El vilagarciano Pablo Pillado calificó el estado del campo como “nefasto” el domingo al término del partido. “Los jugadores de los equipos visitantes nos dicen que se sorprenden que esté cada vez peor, hay partes que están sequísimas, el balón no rueda bien y es una pena que una ciudad como Vilagarcía tenga el campo así porque entiendo que recursos y soluciones habrá para mantenerlo”.





No le falta razón a Pillado, ya que el máximo responsable en el mantenimiento de la instalación, la Fundación de Deportes, destina más de 50.000 euros al año para el cuidado de sus dos campos de hierba natural. Una cantidad que no está tan lejos de los 82.000 euros que reparte en subvenciones entre todos los clubes dentro de su presupuesto que supera el 1,1 millón de euros.





Desde el Arosa inciden que uno de los grandes problemas del mantenimiento es la carencia de una máquina apropiada para cortar la hierba que a la vez lleve un pisón incorporado que nivele el terreno. De hecho solicitaron a la Fundación pedir una de estas máquinas que tienen otros clubes y Concellos de la Comarca, como el Céltiga y el Portonovo, para pasársela a A Lomba, “pero non recibimos resposta”, indica el presidente Manolo Abalo.





También el club solicitó formalmente al Concello hacerse cargo del mantenimiento del campo, para adquirir la maquinaria apropiada y contratar la supervisión de la empresa que hace dos veranos recuperó en apenas un mes el mal estado del terreno de juego con motivo del amistoso Celta-Lille. “Nun primer momento o alcalde dixo que era factible”, explica Abalo. El Arosa llegó a presentar un presupuesto en Ravella, pero a la hora de la verdad ni siquiera el alcalde se presentó en la reunión y fue el edil de Deportes el que trasladó a los directivos la negativa, de acuerdo a aspectos legales y burocráticos sobre la concesión del mantenimiento.





El problema del campo de A Lomba no es algo puntual, sino que lleva enquistado varios años. Jorge Otero, entrenador actual del Alondras, lo sufrió en su etapa en Vilagarcía de 2016 a 2018. “El campo está lamentable, no favorece al Arosa, ni al público ni a nada. Yo creí que iba a estar mejor, pero veo que incluso está peor que cuando estaba yo en el Arosa”, dijo el domingo. En la misma línea se pronunció el futbolista porriñés del Alondras Sergio Santos. “Es una pena que un club como el Arosa tenga la hierba así, el balón bota y va para todos los lados, no sabes lo que va a hacer. Yo jugué aquí dos años y nunca me lo encontré como hoy”, explicó tras el partido.





Una comisión de socios

Un grupo de socios históricos del club, denominados como “comisión familia arlequinada” que encabeza Felipe Suárez entre otros, presentó a través del club un escrito en el Concello dirigido al alcalde solicitando una reunión con Alberto Varela para “analizar” la situación que padece el terreno de juego de A Lomba y buscar “alguna alternativa que permita al Arosa, apoyado por su público, aprovechar las condiciones de A Lomba para lograr tan añorado ascenso”. El propio presidente Manolo Abalo acompañaría a la comisión a esta reunión que desde Alcadía todavía no han fechado. Desde la comisión lamentan que el estado del campo condicione incluso las alineaciones de Rafa Sáez.