Ravella exige a la Xunta que garantice plaza a todo el alumnado de Bachillerato

El gobierno local de Vilagarcía exige a la Consellería de Educación que tome las medidas que sean necesarias para que ningún alumno de Bachillerato de la capital arousana se quede sin plaza en el instituto en el que desee cursar sus estudios. El problema viene dado, como así recuerda el edil de Educación Miro Serén, por el hecho de que tres de los cuatro institutos de la localidad tienen más demanda que plazas disponibles. El temor no solo del Concello, sino también de las familias y de las direcciones de los centros, es que haya alumnado que no pueda formalizar finalmente su matrícula. Según Ravella en esta problemática tiene mucho que ver el protocolo Covid para las aulas. El hecho de que haya que garantizar un espacio mínimo entre las mesas y que no se acometan desdobles de aulas provoca que los institutos no puedan aceptar tantos alumnos como sería necesario para satisfacer la demanda actual.





El concejal socialista insiste en que “a Consellería de Educación ten que poñer todos os medios e recursos dispoñibles para garantir a matriculación de todo o alumnado nos institutos de Vilagarcía, ben sexa adoptando as medidas necesarias para garantir a obtención de espazos que permitan impartir as clases garantindo as distancias de seguridade como organizando convenientemente o transporte escolar se é perciso dar clases polas tardes”. Y es que e transporte es otra de las preocupaciones para el alumnado que está a la espera de ver si es finalmente admitido en uno de los centros para los que reservó plaza para Bachillerato.





Miro Serén hace además mención específica al caso del instituto Miguel Ángel González de Carril, dado que es un centro al que acuden habitualmente los alumnos de Catoira para cursar sus estudios de Bachillerato sumados a los que ya van de la propia Vilagarcía.