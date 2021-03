Karmele se deja los filtros en casa

Por el momento –quién sabe a dónde llegaremos–, en la intimidad de su hogar cada uno puede llamar a la presidenta de la Comunidad de Madrid como quiera. Habrá quien prefiera incluso no mentarla, por si acaso. Pero en una televisión, aunque pueda parecer que no, hay que medir las palabras. Y que Karmele Marchante diga que Isabel Díaz Ayuso –según la periodista, conocida como IDA– es una “loca frenopática” es, aparte de una grosería, un posible motivo de sanción a la cadena, que no debería permitir según qué intervenciones. Por aquello del respeto al honor.