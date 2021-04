Numerosos persoeiros do mundo da cultura, do deporte e da sociedade en xeral sumáronse ao longo dos últimos días aos parabéns que está a recibir Diario de Arousa por mor do seu 20 aniversario, unha efeméride para a historia.

O talento arousán queda patente nestas felicitacións como a que hoxe protagoniza Dani Barreiro, que incluso adicou unha canción. Paga a pena. Moitas grazas, Dani. Parabéns para ti tamén.