El CIS entra en campaña, como casi siempre

No hay ocasión en la que haya unas elecciones a puertas y que el CIS de Tezanos no la monte de una u otra manera. Y, por supuesto, Madrid no iba a ser una excepción, sobre todo con lo que se juega su jefe en estos comicios. Lo que pasa es que, en esta ocasión, se pasó de frenada demasiado. Tanto que no hay politólogo o sociólogo que analice los datos del CIS y no se lleve las manos a la cabeza ante el despropósito de una cocina puesta al servicio de conseguir que el bloque de izquierdas quedara por encima de Ayuso y de sus supuestos aliados de Vox. Eso sí, hasta el organismo de Tezanos tiene que reconocer el gran tirón que Díaz Ayuso tiene entre los madrileños ya que le duplica el número de diputados que conseguirá, pasando de 30 a 59. Por supuesto que esta es la única encuesta que presenta unos resultados así, ya que todas las demás dan mayoría holgada al bloque conservador frente a la izquierda y la única duda radica en saber si Vox entrará en el Gobierno o no. Pero claro, se trata del CIS, que ya se sabe de qué pie cojea.