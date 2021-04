O Grove registra 14 casos de violencia de género y se suma al sistema Vioxén

La subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, presidió ayer la Xunta Local de Seguridade del Concello de O Grove en la que se suscribió el nuevo protocolo de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local en el marco del programa de Seguimento Integral das Vítimas de Violencia de Xénero. El protocolo de colaboración fue firmado por el alcalde de O Grove, José Cacabelos, y el teniente coronel y jefe accidental de la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra, Manuel Touceda.

Según los datos recogidos en el Sistema Vioxén, en O Grove se contabilizan a día de hoy 14 casos activos de violencia de género, 6 de ellos con riesgo medio, 7 con riesgo bajo y 1 de riesgo no apreciado. Entre estos casos se encuentran dos víctimas con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, nueve entre los 31 y 45 años y tres con edades entre los 46 y 64 años. Con respecto a los agresores, ninguno es menor de 18 años pero son cuatro entre los 18 y los 30, seis entre los 31 y 45 años y cuatro entre los 46 y 64 años. De estos 14 casos, solo hay una víctima y un agresor de nacionalidad extranjera.





Durante primer cuatrimestre del año se han denunciado cinco casos en la localidad tras un año 2020 en el que las denuncias se paralizaron durante el confinamiento pero si se incrementó notablemente el número de llamadas al 016 de atención a las víctimas y que no deja registro en la factura telefónica.





Preocupación por los casos

El alcalde José Cacabelos agradeció la colaboración de la Subdelegada del Gobierno y de la Guardia Civil en un ámbito “tan importante para nos como é o da violencia machista” y mostró su preocupación por el alto número de casos de violencia de género activos en el municipio. “14 víctimas é unha cifra moi alta que non podemos permitir. Estas situacións son intolerables e temos que traballar todos e todas conxuntamente para evitalas, incidindo non só na protección, senón tamén na prevención e na educación en igualdade e en feminismo. Só así podemos agardar que no futuro non sexa necesario renovar este tipo de convenios xa que o dato estatístico será cero. Esta é a cifra que queremos acadar”, aseguró.





O Grove es el sexto ayuntamiento de la provincia que procede a la renovación de este documento, al igual que el Concello de Sanxenxo, para permanecer dentro del Sistema Vioxén. El nuevo protocolo recoge el reparto de funciones entre la Policía Local y la Guardia Civil y define el seguimiento de los casos lo que permite sumar más efectivos y recursos a la protección de las víctimas. La subdelegada, Maica Larriba recordó la importancia de renovar estos acuerdos para que “as forzas e corpos de seguridade local e estatal poidan compartir información e recursos e establecer uns criterios básicos de colaboración e coordinación, de xeito que se garanta o cumprimento eficaz das medidas xudiciais de protección ás vítimas de violencia de xénero”.





Para completar su adhesión al sistema Vioxén, el Concello deberá firmar ahora el convenio con el Ministerio del Interior para el acceso al Sistema de Seguimiento Integral en casos de violencia de género, una red nacional que permite el seguimiento y la protección de las víctimas de maltrato y sus hijos, así como realizar predicciones del riesgo con avisos y alarmas cuando se detecta alguna incidencia que puede poner en peligro a la víctima.