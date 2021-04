Portos contrata los estudios previos para dragar seis puertos de las comarcas arousanas

Portos ha contratado ya el servicio para redactar los estudios previos ambientales y técnicos para las obras de dragado de los puertos de las comarcas arousanas de A Pobra, Escarabote, Rianxo, Meloxo, Tragove y San Tomé, este último hace años que se viene demandando. En total, se realizarán este tipo de actuaciones en una treintena de muelles gallegos y los trabajos se desarrollarán en un plazo de entre dos y tres años –tiempo que dura el contrato con prórroga– con un importe de 1,3 millones de euros, aunque para las actuaciones de dragado en sí, tiene “comprometidos” más de 12 millones, según informó la Consellería do Mar.





Las mismas fuentes señalaron que con esta contratación en bloque “pretende dar resposta á problemática recorrente da complexidade na tramitación previa das obras de dragaxe pois acostuma a dilatarse no tempo en grande medida e, en moitos casos, durante anos”. Y es que, añaden, los estudios encargados “permitirán ter completada a tramitación previa para poder proceder á contratación das obras no momento en que se estime oportuno e viable tanto técnica como económicamente”.





Los puertos beneficiarios son Ares, Barallobre, Burela, Cariño, Cedeira, Espasante, Foz, O Barqueiro, Ortigueira, Ribadeo, A Pobra do Caramiñal, Camariñas, Camelle, Corcubión, Escarabote, Fisterra, Malpica, Miño, Palmeira, Pontedeume, Portosín, Rianxo, Sada, Testal, Aguete, Arcade, Cesantes, Meloxo, Pontevedra, Santo Tomé y Tragove. Sin embargo, la relación “pode ser ampliada segundo as necesidades posteriores”, siempre según la Consellería do Mar.





La Xunta también destacó que además de este contrato, en los últimos meses Portos ha tramitado un total de ocho actuaciones más de dragado por importe de 5,5 millones de euros.