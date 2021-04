Roberto Vilar pide perdón por no haber reconocido un caso de acoso

El humorista, actor y presentador Roberto Vilar, que conduce en TVG "Land Rober Tunai Show", ha pedido este viernes disculpas por no haber reconocido en la víspera un caso de supuesto acoso al tratar el tema de un chico de 27 años que quería volver con su ex, de 20.





"Perdón", "me servirá para estar muy atento", "no estaba lo suficientemente en alerta" han sido sus explicaciones en la emisión de hoy, un discurso entrecortado, puesto que se vio superado por la emoción y se puso a llorar, un día después de que contactase con el espacio un joven que quería pedir una segunda oportunidad a la que hasta hace un mes era su pareja.





Ella, sentada entre el público, rechazó verlo, y al contarle Roberto Vilar, que tenía a la comunicadora Toñi Moreno como invitada, que a él se le veía muy enamorado y que sabía que había metido la pata, ella acabó ofreciendo su versión de los hechos y sollozando.





"¿Estarías con una persona que después de un mes te controla el móvil, te hace perder a todos los amigos o un trabajo estupendo? Yo tardé un año y medio en darme cuenta, pero no voy a volver atrás".





Roberto Vilar entonces le informó de que no sabía nada y admitió su torpeza, para a continuación añadir que al menos esa falta de reflejos había servido para que ella explicase una realidad que por desgracia es muy habitual y que no debería estar pasando.





"Esto es mejor que cualquier campaña de concienciación", señaló el presentador, que también fuera del programa se interesó por su estado.





Contó que él había llamado insistentemente y que no pensaron en un supuesto hecho como el relatado por ella y sí, en cambio, en un comportamiento romántico.





La diputada del BNG Olalla Rodil ha registrado en el Parlamento una pregunta urgente y ha indicado en la nota en la que informa de ello que este asunto exige una profunda reflexión.





La portavoz de igualdad del PSdeG Noa Presas y la vicesecretaria de igualdad del partido, Icía García, han lamentado en una nota que no exista un "mayor control" y, aparte de anunciar que elevarán a la Cámara lo acontecido, han confiado en que hechos así no se vuelvan a producir pues "no todo sirve en entretenimiento" en un intento de buscar "un final feliz".





La coordinadora de Esquerda Unida Eva Solla ha avanzado a su vez que presentará una queja formal por el "bochornoso suceso".





El comité intercentros de la TVG ha pedido la retirada del programa, así como el cese del director de Contenidos y, si no se produce, del director general de la cadena, Alfonso Sánchez Izquierdo.