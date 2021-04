Boiro sube a nivel alto y los nuevos casos llevan a Vilanova y Ribadumia al medio

Un total de siete municipios arousanos tienen medidas de restricción especiales. El subcomité clínico de la Xunta decidía ayer elevar al nivel alto a Boiro por el preocupante aumento de positivos en las últimas jornadas. Un total de 27 en los últimos 14 días. Esto implica que solo se permitirá el consumo en la hostelería en terraza, como ocurre en A Illa (con 10 casos ayer). No es la única localidad que sufrirá cambios en las medidas a partir del lunes, dado que Vilanova y Ribadumia (con 13 y 6 casos activos respectivamente) suben al nivel medio en el que ya están Sanxenxo (con 28 casos) y Meis. En la parte más crítica en cuanto a restricciones se encuentran A Pobra (que sigue subiendo con 41 positivos en los últimos 14 días) y O Grove (que ayer alcanzaba los 60 positivos detectados). El alcalde del municipio grovense, José Antonio Cacabelos, volvía a insistir ayer en que las medidas suponen un fuerte varapalo sobre todo para el sector turístico y hostelero y en una ciudadanía que él detecta como “agotada”.





Tanto el regidor grovense como su homólogo en Vilanova, Gonzalo Durán, hicieron un llamamiento importante a la población para que acuda a vacunarse si son citados por el Sergas. “É a única forma que temos de saír da pandemia”, explicó el meco.





Gonzalo Durán fue más allá. Médico de profesión durante años el regidor conservador reflexionó sobre la campaña de vacunación. “Yo entiendo que la gente esté mareada porque cada día hay que aguantar una medida distinta”, pero añadió que “no podemos asustarnos. Es cierto que se está estudiando algún caso clínico derivado de la vacunación de AstraZeneca, pero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una incidencia de casos graves bajísima”. De hecho el vilanovés no dudó en hacer cuentas y explicó que “aunque toda nuestra área sanitaria, que somos sobre 300.000 pacientes, nos vacunásemos, podría haber posibles efectos graves en una persona. La incidencia es pequeñísima, mientras que la del Covid es altísima”. El vilanovés no dudó en apuntar que “no sé qué vacuna me va a tocar, pero me vacunaría sin duda aunque me tocase la AstraZeneca” y añadió que “a los que se pusieron la primera dosis, pónganse la segunda, no lo duden”.





Los procesos de vacunación, tal y como apuntaban ayer desde el Sergas, continúan a lo largo del fin de semana tanto con la vacuna Pfizer como con la Moderna y la AstraZeneca en los grupos de edad delimitados para cada una de ellas. De esta última serán primero llamados los de 60 a 65 años y después los de 66 a 69 con la intención por parte del Sergas de que estén todos vacunados en un par de semanas.

Paralelamente continúan programados los cribados en aquellas zonas con incidencia elevada. En A Illa serán el lunes y el martes y se citará a un total de 1.700 personas de entre 40 y 64 años. También en Boiro se citará a unas 4.000 personas.