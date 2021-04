Un trabajador denuncia a un monitor de judo por agresión y el Concello pide suspender su pase al gimnasio escolar

El responsable de instalaciones deportivas del Concello de Cambados ha denunciado al propietario y monitor de un club de judo por agresión cuando intentaba explicarle que, en contra de lo que defendía y había reclamado en otras ocasiones, debía abandonar el gimnasio del colegio de San Tomé antes del toque de queda para que limpiadora municipal pudiera desinfectarlo dentro de su horario, y según la normativa anti covid, para la jornada escolar del día siguiente. Este es el relato del funcionario, que le acusa de haberle dado un empujón que lo tiró al suelo, además de varios puñetazos en presencia de alumnos adultos, que tuvieron que retirarlo. De hecho, la Guardia Civil ya habría llamado a algunos testigos en el marco de las diligencias abiertas y el gobierno local ha condenado los hechos, además de anunciar que se personará en la posible causa judicial.





Reunión del Consello escolar

Ocurrió en la noche del 30 de marzo en el marco de actividades extraescolares autorizadas por el Consello Escolar y, de hecho, la alcaldesa, Fátima Abal, lo reunirá el martes para solicitar que “cautelarmente, se lle impida a entrada ao denunciado polo menos ata que se aclaren xudicialmente”. No quieren interferir en la actividad porque también hay clases de niños, pero “terá que ser con outro monitor”.





En caso contrario, indicó que no se responsabilizarán de que el gimnasio esté desinfectado para su uso en el horario escolar porque “nin este traballador nin a traballadora da limpeza queren atoparse con esta persoa –non era a primeira vez que había problemas– e non vou permitir que se achegue a ningún empregado municipal”, sentenció Abal.





“Aínda está en shock”

Manifestó su “total respecto pola presunción de inocencia”, pero cree el relato del denunciante, respaldado por testigos y el parte médico de lesiones que, si bien, “non foron graves físicamente, as hai, e tamén consecuencias psicolóxicas. De feito, aínda está en shock. Os feitos son moi graves”, añadió. Ayer también informó a los delegados sindicales de CIG, CSIF y CC OO, que mostraron su “enérxica repulsa” y pidieron que se “actúe coa máxima contundencia contra este tipo” de “episodios “máxime cando son protagonizados polo responsable dun clube deportivo, que debería formar en valores aos nosos mozos”. Es más, también piden que se impida su entrada al centro.





La alcaldesa también explicó que la administración no interpuso denuncia propia para “non interferir na interposta polo funcionario, pero ímonos persoar na causa tan pronto nos trasladen as dilixencias”. Y es que, según le trasladaron sus asesores jurídicos, la demanda podría recaer en otro juzgado creando un conflicto de competencias y “ralentizar o procedemento”. Asimismo manifestó que, si no lo hicieron público antes, fue por “vontade” del propio afectado, aunque se actuó “dende a mesma noite dos feitos” y, de hecho, se ofreció asistencia jurídica y médica tanto a él como a la compañera de limpieza, que “foi agredida verbalmente por esta persoa”, aseguró.





Problemas anteriores

La primera edila relató que no era la primera vez que había un conflicto porque el monitor insistía en que, como deporte federado, podían prolongar la jornada más allá del toque de queda establecido a las 22 horas y “non, como logo lle explicou a Policía Local e Garda Civil”.





El caso es que la limpiadora decidió ya recurrir al funcionario responsable de las instalaciones deportivas que, según su relato, recibió la agresión cuando le explicó la norma. Ese mismo día acudió al centro de salud para ser atendido de su lesiones y al día siguiente interpuso la denuncia ante la Guardia Civil.