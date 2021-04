Los socialistas reclaman en Caldas un plan estratégico termal para atraer turismo

La diputada socialista Leticia Gallego presentará una iniciativa parlamentaria reclamando a la Xunta un plan estratégico termal que sirva como canal de atracción turística en Galicia. La parlamentaria visitó ayer Caldas -en la zona en la que se están ejecutando las pozas de A Tafona- junto con el alcalde de la localidad, Juan Manuel Rey, y el también diputado, Julio Torrado. Los socialistas incidieron en que el proyecto termal de A Tafona tiene que ser ejecutado con fondos del Concello y de la diputación “diante do desleixo do goberno autonómico”.





Leticia Gallego le reclamó algobierno autonómico de Alberto Núñez Feijóo que aproveche las oportunidades del turismo termal “como unha forma de desestacionalizar o turismo galego, para lograr unha distribución equilibrada de visitantes ao longo do ano e unha mellor distribución xeográfica do territorio”. Así pues en su iniciativa pide “unha partida nos orzamentos deste ano para o desenvolvemento dun plan estratéxico termal para as catro provincias”.





Para los socialistas “este modelo combina perfectamente con outros produtos, como o turismo rural ou de natureza, e intégrase na oferta turística de proximidade, que actualmente é o que solicita o visitante”. De este modo reivindicó Gallego “unha distribución equilibrada de visitantes ao longo do ano e unha mellor distribución xeográfica en todo o territorio”.