Sanxenxo y O Grove impulsan el plan Polos Turísticos Inteligentes para mejorar la oferta del destino

Los Concellos de Sanxenxo y O Grove, a través de la Mancomunidade de O Salnés, presentaron ayer el proyecto “Polos Turísticos Inteligentes” en el que llevan trabajando conjuntamente desde el año 2018 para mejorar los servicios que ofrece el destino, incorporando nuevas tecnologías que permitan conocer mejor a sus visitantes.





Los alcaldes de ambos concellos, Telmo Martín y José Cacabelos, respectivamente, destacaron la colaboración entre las dos administraciones locales para dar un salto cualitativo en materia turística. “Sanxenxo e O Grove apostan pola calidade. Cando un visitante chega pola vía rápida, non distingue entre un concello ou outro, senon que se atopa coa zona más bonita do mundo. Estamos condenados a entendernos polo ben de todos os veciños”, apuntó Telmo Martín, a quién el regidor meco agradeció su “capacidade para poñernos en contacto coa entidade estatal Red.es, co obxetivo de facer do turismo de esta área, un turismo punteiro”.





Este ambicioso programa presentado ayer en el Club Náutico de Sanxenxo, está valorado en 1,5 millones de euros, financiado en un 60 % con fondos europeos, y con la aportación de 600.000 euros por parte de los dos concellos, y que ya han entregado.





El pliego de condiciones técnicas sale ahora a licitación y a partir de la próxima semana, empresas interesadas visitarán la zona para preparar sus propuestas. Este año todavía no podrán verse las mejoras pero la previsión es que para el verano de 2022 y el 2023, la mayor parte de las acciones ya estén a disposición de vecinos y visitantes, tal y como establece la propuesta presentada por Manuel Veloso, responsable de la empresa EOSA encargada de redactar el proyecto.





12 componentes por cumplir

Concretamente, el plan “Polos Turísticos Inteligentes”, que cuenta con el respaldo de Segittur, se basa en 12 componentes. Por lo tanto, habrá una plataforma de gestión en la que se volcará toda la información, y los ciudadanos podrán disponer de servicios prácticos como el control de afluencia de playas, con un proyecto piloto que se va a llevar a cabo en la playa de Silgar y todavía por determinar; aparcamiento inteligente con pantallas informativas sobre el estacionamiento; alquiler de bicicletas para moverse de manera sostenible por las villas; cámaras de tracking de vehículos para conocer el estado del tráfico; o un sistema de conteo de móviles que darán avisos en caso de saturación en algunas zonas.





También habrá puntos de acceso wifi en varios lugares de los municipios con conexión gratuita, una aplicación móvil como canal de comunicación con los turistas y ciudadanos, un sistema de videovigilancia para facilitar el control policial, un gestor de contenidos, un portal web turístico, y de manera interna, un estudio tecnológico que se centra en la sostenibilidad, ya que aunque el programa tiene una duración de cinco años, el objetivo es mantener este plan turístico y que tenga continuidad en el tiempo.





Tanto Sanxenxo como O Grove esperan que se puedan ir implementando cuanto antes todas estas mejoras para la oferta turística de los municipios y que repercutan gratamente en la economía local tan lastimada por la crisis sanitaria.