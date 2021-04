Amicos realiza una limpieza de basura marina en Praia Xardín dentro de su proyecto Re-Mar

Miembros de Amicos llevaron a cabo ayer una limpieza de residuos marinos en el arenal de la zona boirense de Praia Xardín a través del proyecto Re-Mar -cuenta con el apoyo del Parque Nacional das Illas Atlánticas-, con la colaboración de alumnos del colegio Santa Baia para peinar la playa. También se llevó a cabo un acto de concienciación con la participación de varias autoridades “Queremos que todas as persoas se sumen ao barco da sostibilidade e se cree concienciación do feito de que debemos coidar o noso ecosistema mariño”, explicó Digna Iglesias, vicepresidenta de Amicos. Una de las usuarias del centro integral de esta asociación, Carolina Castro, explicó que también desarrollan formación en centros educativos a través del Xogo Lixo Mariño, parecido al de La Oca; educan en buenas prácticas a las cofradías; limpian playas y cuentan con una app móvil propia y el distintivo Buque Azul para premiar a aquellas embarcaciones con buenas prácticas en la gestión de sus residuos.





Nuria Calo, coordinadora y gestora del proyecto Re-Mar, subrayó que lo más importante de esta acción “é dar visibilidade á labor das persoas con discapacidade intelectual e crear conciencia no coidado do medio ambiente e na prevención da xeración de residuos”. Gonzalo Trenor, delegado territorial de la Xunta, recalcó la “exemplaridade” de este proyecto como plan de unión y colaboración y que va a permitir “afondar na conciencia”. El alcalde boirense, José Ramón Romero, manifestó que este tipo de iniciativas son muy necesarias “e máis neste concello que vivimos do mar”.