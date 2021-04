Los padres que denunciaron falta de seguridad en un acceso a O Grupo hablarán con la ANPA y la dirección

Después de que varios padres de alumnos del colegio ribeirense O Grupo denunciasen la falta de seguridad vial, especialmente en el acceso posterior, que es el habilitado para los más pequeños, y que pidieran que la Policía Local volviera a cortar el tráfico a las horas de entrada y salida de ese centro educativo, se encontraron ayer con la sorpresa de que estaba cortado el paso a vehículos con una valla. Creyeron que se habían escuchado sus demandas, pero no lo hicieron los agentes municipales, y tampoco se conoce la identidad de quien lo hizo, pero al mediodía no volvió a repetirse, por lo que regresaron los problema. Tras leer en este periódico la propuesta de la Jefatura de la Policía Local de que sean los padres los que se turnen en las labores para cortar el paso y dirigir el tráfico, estos progenitores indicaron que no ven que sea una mala opción, pues sostienen que lo más importante de todo es la seguridad de sus hijos a la hora de entrar o salir del colegio. Por ello, indicaron que van a tratar de hablar con la ANPA y la dirección de O Grupo para valorarlo y decidir lo que hacen.